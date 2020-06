IVICA DAČIĆ ZA KURIR: Mi socijalisti nismo sa naprednjacima iz ljubavi već zbog dobrobiti za Srbiju

Ne moramo da se grlimo i ljubimo, to nije naša dužnost i građani ne očekuju to od nas. Ali očekuju da budemo složni i vredni. Ovo je prvi takav savez u našoj političkoj istoriji i zato je jak i dugovečan

Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije (SPS) i šef srpske diplomatije, kaže u intervjuu za Kurir da njegova stranka nema razloga da menja Srpsku naprednu stranku (SNS) kao partnera posle predstojećih izbora. Dačić pozdravlja odluku SNS da na ministarskim mestima promeša karte, ali ne otkriva hoće li i SPS krenuti tim putem. Samouvereno poručuje da je SPS kadrovski sposoban da napravi dve efikasne vlade. Dačić govori i o napadima opozicije, Titu i Miloševiću, ali i kosovskom čvoru, odnosima s Crnom Gorom, Srbiji u svetskom poretku...

Rekli ste da očekujete bolji izborni rezultat nego 2016. Čiji glasovi vam nedostaju da prebacite tih 11 odsto?

- To će biti naši glasovi, ničiji nam ne nedostaju. Koliko treba da idemo unazad da bismo rekli - ovo su birači socijalista, a ovo nisu? Pa nekada smo imali i 35 i 45 odsto, to su isto bili glasovi socijalista. Ali, brojke se menjaju iz izbora u izbore, neko uvek biva nagrađen, a neko kažnjen. Očekujem, naravno, bolji rezultat za SPS nego pre četiri godine zato što imamo ubedljive rezultate u svim oblastima, koje građani vide i osećaju i glasaju zrelo i promišljeno. Uvek greše oni koji potcenjuju birače, oni koji misle da mogu da ih prevare i da manipulišu njima, ali stvari su jednostavne. Ako ste dobro radili, ako ste iza sebe ostavili napredak i dobar rezultat u ekonomiji, spoljnoj politici, u zdravstvu i školstvu, onda ćete sigurno dobiti poverenje na izborima.

Zašto vas opozicija zaobilazi u političkim napadima na vlast?

- Nemojte da merite bilo šta u odnosu na to šta kaže opozicija. Ona je toliko konfuzna, bezidejna i prevrtljiva da nije pouzdana da se prema njoj bilo šta ozbiljno određuje. Naravno, njena glavna meta su Aleksandar Vučić i SNS, jer su oni ubedljivo najjača snaga u Srbiji, ali potpuno je pogrešan utisak da smo SPS i ja pošteđeni. Gledam izvode iz medija svakog jutra, pa ne postoji dan u protekle četiri godine da neko iz opozicije nije napao ili mene ili nekog mog partijskog druga. Pitajte naše poslanike u Skupštini, ili odbornike po gradovima i opštinama da li ih zaobilaze u napadima. Da, napadaju nas, stalno, svakodnevno i uvek bez uspeha. Nas ne uznemirava to što nas napadaju, oni ne umeju da na drugačiji način vode politiku, a mi smo posvećeni svom poslu i ne hajemo za njihove napade.

Ima li SNS razloga da menja SPS kao dosadašnjeg partnera, ali i ostale koji su s vama bili u vlasti?

- Mogu da govorim samo u ime moje partije. Mi nemamo razlog da menjamo SNS kao partnera, sa njima smo već godinama u savezu, poštujemo jedni druge i imamo zajednički cilj, koji uspešno ostvarujemo, a to je uspešna Srbija, čiji su državni i nacionalni interesi zaštićeni. Nije ovaj savez napravljen na emocijama i na ljubavi, nego na međusobnom poštovanju i na želji da učinimo najbolje što možemo za našu zemlju i za naše građane. Ne moramo da se grlimo i ljubimo, to nije naša dužnost i građani ne očekuju to od nas. Ali očekuju da budemo složni i vredni i da radimo naporno da opravdamo poverenje koje smo dobili. Ovo je prvi takav savez u našoj političkoj istoriji i zato je jak i dugovečan.

Vučić je najavio velike promene na ministarskim i drugim važnim funkcijama posle izbora. Planirate li i vi kao predsednik SPS da, ako budete ponovo u Vladi, promešate karte u tom smislu? Bije vas glas da uvek istoj garnituri dajete šansu na državnim funkcijama?

- Naravno da će biti promena u vladi, uvek ih ima i to je normalno, jer uvek može bolje i efikasnije da se radi. Što se tiče SPS, mi imamo dovoljno kvalitetnih i vrednih ljudi da formiramo dve efikasne vlade, tako da nije pitanje da li ima spremnih za tu dužnost. Ali mi imamo koalicione partnere, sačekaćemo izborne rezultate, nadamo se uspehu, i posle toga ćemo krenuti u dogovore oko nove vlade. Naravno, ako nam rezultati izbora to budu dozvolili.

Šta kažete na komentare da se u poslednje vreme sve više pozivate na Tita, a sve manje na Slobodana Miloševića?

- To je sasvim u redu, jer ovo je godina velikih datuma - 75 godina od pobede u Drugom svetskom ratu, 40 godina od smrti Josipa Broza Tita... Mi u SPS sa ponosom govorimo o tim datumima i o Titu kao velikoj istorijskoj ličnosti, koji je predvodio borbu za oslobođenje od nacista i domaćih izdajnika, koji je vodio zemlju kroz njenu najveću istorijsku transformaciju i napredak. Ne dozvoljavamo da se na taj naš period, pa ni na ulogu Tita, stavi zavesa i da se zaboravi jedan sjajan deo naše istorije. Možda ćemo ostati jedini da branimo ovu epohu od zaborava i od krivih tumačenja, ali neka ostanemo sami u tome, nećemo zbog toga odustati. Socijalisti su ponosni baštinici svega onog dobrog što su za nas uradili naši roditelji, gradeći ovu zemlju, njene humane uslove života i antifašizam.

Kosovo se nameće kao najveći izazov i buduće vlade? Šta nas u tom smislu čeka? Ko požuruje taj proces i koliko je realno očekivati da se kosovski čvor razveže u narednih godinu dana?

- I nama odgovara da se ovaj proces završi što pre, nama ne odgovara nijedan dan produžetka statusa quo. Ali ne po cenu naših interesa i naših ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Već mnogo puta u prošlosti smo gubili na Kosovu i povodom Kosova, vreme je da se sa tim jednom prestane i da počnemo nešto da dobijamo. Za razliku od mnogih drugih, ja nikad nisam davao procene kada proces može da se završi, jer znam koliko su razgovori komplikovani i teški, pošto učestvujem u njima od samog početka. Mnogo važnije od roka za njihov završetak je da postignemo sporazum koji će biti obostrano prihvatljiv, koji će biti kompromis, jer samo tako možemo na dugi rok da imamo mir i stabilnost, to je jedini način. Pa neka razgovori traju koliko treba da bismo do toga došli.

Ko će voditi glavnu reč u pregovorima? Koplja se lome između SAD, Nemačke, Francuske, EU... Tu je i Rusija.

- Svi koje ste nabrojali. I nama to sasvim odgovara. Što više važnih i uticajnih zemalja je uključeno u ovaj proces to će njegovo buduće rešenje biti stabilnije i niko neće imati pravo da ga osporava, imaće široki međunarodni legitimitet, što mi takođe tražimo. Ne želimo da neko od njih sutra dođe i ponovo kaže - ne prihvatamo ovakvo rešenje na Balkanu i da na njemu forsira neku nestabilnost, toga je previše bilo u prošlosti. Hoćemo čiste račune oko Kosova i Metohije i dugoročnu stabilnost, to je naš cilj.

Jeste li kao šef diplomatije zadovoljni odnosom EU prema Srbiji u doba koronavirusa?

- Na kraju priče, ako možemo da kažemo da je kriza usled pandemije završena, možemo svi biti zadovoljni odnosom EU prema Srbiji. Dobili smo značajnu pomoć iz Unije, i u vidu medicinske opreme, ali i dosta važnu i veliku finansijsku podršku za period posle pandemije, koji neće biti lak i na tome smo im više puta zahvalili. EU je na samom početku krize dosta sporo, pa i nepravično reagovala prema zapadnom Balkanu i prema Srbiji, jer je najpre zabranila izvoz medicinske opreme van EU, što je nama veoma otežalo nabavku sredstava koja su u tom momentu bila životno važna. Ali posle naših poziva i apela te početne mere su ukinute, tome je posebno doprinelo zajedničko obraćanje nas ministara spoljnih poslova sa Zapadnog Balkana Evropskoj uniji da ukloni barijere za izvoz medicinske opreme.

Kada odem sa scene Sinu kažem: Beži od politike foto: Zorana Jevtić Sve češće možemo videti sinove poznatih političara u politici. Vaš sin takođe nije nepoznat javnosti, predstavljali ste ga na nekim skupovima. Ima li on interesovanja da uđe u političku arenu? Ohrabrujete li ga da zakorači? - Luka se ne bavi politikom, on dolazi na skupove i podrška je koju mi pruža porodica. Ne bih mu savetovao da se bavi politikom, ali i ako bude to želeo, to će biti kada ja odem sa političke scene.

O stanju u Crnoj Gori Mora da se sedne za sto Zašto je situacija na relaciji Srbija-Crna Gora ovoliko zapaljiva? Kome je ovo u interesu i kako se to može prevazići? - Ovo nikome nije u interesu. Ni vlasti u Crnoj Gori, jer ima proteste i nezadovoljstvo velikog broja građana, nije u interesu ni Srbima u Crnoj Gori, niti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer su prinuđeni da se bore za osnovna ljudska prava, koja im moraju biti zagarantovana, nije u interesu ni nama u Srbiji, jer opterećuje naše odnose sa najbližim susedom. Ali moramo da imamo u vidu da je problem nastao u Crnoj Gori i da u Crnoj Gori mora biti rešen, neće ga rešavati niko izvan Crne Gore, niti to pokušava. U Crnoj Gori moraju da sednu i da se dogovore oko sudbine spornog zakona o slobodi veroispovesti i, koliko vidim, već se ide u tom pravcu, što mi podržavamo.

