NAJBOLNIJA SRPSKA RANA: Evo kako srpski političari vide rešenje kosovskog pitanja NEMA DOGOVORA BEZ SAVETA BEZBEDNOSTI

BEOGRAD - Stranke i zajedničke liste koje izlaze na izbore odgovarale su na pitanje Tanjuga - U kom međunarodnom okviru treba rešavati kosovski problem, a odgovori glase ovako:

ALEKSANDAR ŠEŠELJ, zamenik predsednika SRS: Pred savetom bezbednosti.

"Mi smatramo da ukoliko želimo da kosovsko pitanje rešimo u srpskom interesu, moramo da pregovaramo o tome u Savetu bezbednosti UN. Trenutni format dijaloga pod okriljem EU je veoma loš po Srbiju, zato što EU kao posrednik nije objektivna, jer je EU jedna od tih stalnih faktora koje se javlja kao sponzor kosovske nezavisnosti, odnosno Republike Kosovo.

Smatramo da u Savetu bezbednosti, ukoliko bi pregovarali o kosovskom pitanju, imamo zaista jake saveznike, sile koje imaju pravo veta, stalne clanove Saveta bezbednosti, Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, i da bi na taj način napravili veliki balans u tim pregovorima oko budućeg statusa Kosova".

ZORAN ŽIVKOVIĆ, predsednik Nove stranke i nosilac liste koalicije "Nek maske padnu: Garanti rešenja EU, SAD, Rusija i Savet bezbednosti.

"Dobro rešenje može da bude samo ako se radi na nivou Ujedinjenih nacija. Tako je i započeto, imamo Rezoluciju 1244 koja je definisala stanje 2000. odnosno 1999. godine i u tom pravcu treba nastaviti.

Sigurno da je za trajno rešenje neophodno da kao garanti za to rešenje budu uključeni svi u svetu koji nešto znače, a to znači EU, SAD, Rusija i Savet Bezbednosti.

Očekujem da u tom smislu bude nastavljen razgovor. Da prvo treba ostvariti standarde, a to znači da se ljudi na Kosovu i Metohiji, bez obzira koje su vere i nacije, a pre svega ugroženi Srbi i nealbanci, ne plaše više za svoju budućnost i za svoj život. Onda kada to postignemo, da idemo ka statusnom rešenju, koje će garantovati da će taj mir biti trajan".

MIROSLAV PAROVIĆ, funkcioner Narodnog bloka: Jedini okvir UN.

"Pitanje statusa KiM može se isključivo resavati na nivou UN, to to je jedini okvir. Pogotovo Savet bezbednosti, koji je doneo rezoluciju 12 44 po kojoj teritorija KiM pripada Srbiji. Niko ko vlada u Srbiji nema prava da pregovara separatno sa Albancima da potpisuju neki okvirni sporazum o trajnom miru Srba i Alabanaca, gde bi teritorija Kim na mala vrata mogla da uđe u UN po palestinskom modelu. Sprečićemo Vučića u tome".

ČEDOMIR JOVANOVIĆ, predsednik LDP i nosilac liste "Koalicija za mir": Nema dogovora bez potvrde u UN.

"Jasno je da će dogovor biti postignut u okviru Međunarodne zajednice, a biće potvrđen u svim relevantnim institucijama, i u EU i u UN.

Ta obaveza potvrde u UN ne proizilazi iz neke konkretne naše obaveze da to bude urađeno tako, ali jasno je da dogovor podrazumeva i drugačiji status Kosova,a on ne može biti ostvaren mimo UN.

Stoga je nužno tako nešto potvrditi u toj instituciji, pogotovo što se tu nalazi Rusija i Kina, koje su do sada igrale značajnu ulogu, pre svega u smislu insistiranja na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti koja je usvojena pre 21 godinu i koja je bila osnov za definisanje međusobnih odnosa u proteklim godinama".

MUAMER ZUKORLIĆ, nosilac liste "Samo pravo - Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca": Okvir manje bitan od suštine.

"Srbija neće moći previše da utiče na okvir, već koristi svaku priliku za rešavanje problema. Da li će to biti evropski okvir ili UN, manje je bitno od toga da se u fokus stavi na suštinu i da se napravi pomak u rešavanju tog problema.

Insistiranje na na samom okviru, a da ne možemo uticati na ishod preštavja samo gubljenje vremena i energije,a ovo pitanje jeste od izuzetne važnosti.

Ne vidim konačno rešenje i potenciram održiva rešenja i da se što pre nastavi dijalog, izgubilo se prilično vremena skoro jedna cela godina gde smo imali zastoj u dijalogu".

NENAD KONSTANTINOVIĆ, funkcioner Ujedinjene demokratske Srbije (UDS): Važno da dogovor podrže zemlje Kvinte.

"Najvažnije je da se kosovski problem reši što pre, a ne da bude zamrznuti konflikt i to je ono za šta se mi zalažemo, sigurno je da to mora biti dogovor između Beograda i Prištine i sigurno je da taj dogovor mora biti podržan sa Zapada.

Kada me pitate koji je to format, značajno je da zemlje Kvinte podrže taj dogovor. Bez podrške Zapada, mislim da taj dogovor ne bi bio održiv, a važno nam je da dođemo do održivog dogovora.

Moraju i građani koji žive na Kosovu, i Srbi i Albanci i građani koji žive u Srbiji da pristanu na to, i da Međunarodna zajednica, a prevashodno Zapad ili zemlje Kvinte podrže taj dogovor".

ZORAN HAMOVIĆ, Pokret slobodnih građana: Karte su na stolu, ne određujemo mi format.

"U ovom trenutku mi možemo da imamo samo želje, a najvažnije je kako će živeti svi narodi na Kosovu, a naravno moramo posebno da vodimo računa o srpskom narodu koji dole živi i koji, podrazumeva se, ima vrlo velike probleme.

Mi možemo da razgovaramo o ozbiljnim političkim pitanjima na različitim nivoima i u različitim formatima ali je pitanje zašto. I to je ono što u ovom trenutku opredeljuje našu misao sa sasvim izvesnom pozicijom koju mi imamo i znamo gde se nalazimo, a to je da bi bilo suviše pretenciozno da mi određujemo formate, jer to ne možemo, i da hoćemo.

Geopolitičke karte su već na stolu, neke od njih mi možemo da pretpostavimo, neke vrlo dobro znamo. Neko je rekao da bi bilo jako dobro da se uključe Rusije i Kina, međutim sasvim je izvesno da je to pitanje na koje mi ne možemo uticati, osim što možemo da želimo da se neko uključi. Za nas je najvažnije da budu uključeni i da format bude prilagođen našim ciljevima i našim interesima, a to je da svi žive bolje na tom prostoru".

IVICA DAČIĆ, lista SPS/JS: Teško je sada format promeniti.

"Sada je malo teže razgovarati o tom pitanju jer je Srbija za vreme Tadića kao predsednika i Vuka Jeremića kao ministra spoljnih poslova predložila rezoluciju Skupštini UN koja je doneta na zajednički predlog Srbije i EU , da Brisel, odnosno EU bude posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine.

Svakako da bi za nas najbolji format bio u okviru UN, međutim u ovom trenutku je teško taj format promeniti, ali u svakom slučaju šta god da se dogovori uz posredovanje EU će morati kasnije da bude verifikovano od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i to je nešto što je u ovom trenutku teško izmeniti".

ALEKSANDAR ŠAPIĆ, predsednik Srpskog patriotskog saveza: Šanse da odbranimo svoje interese veće u UN.

"To pitanje kada se tako postavi deluje kao da zavisi samo od nas. Nama bi najviše odgovaralo da se ono rešava u Ujedinjenim nacijama zato što imamo rezoluciju Saveta bezbednosti koja je doneta i u UN imamo čak i većinu zemalja koje nisu priznale Kosovo. Ali je pitanje da li će se uopšte pregovori bilo koje vrste zaista tamo i voditi. U UN su nam šanse da odbranimo svoje interese u svakom pogledu daleko veće nego kada razgovaramo sa EU gde samo pet zemalja nije priznalo Kosovo. Stoga je jasno kakve su nam šanse za bilo koju vrstu razgovora tamo. Ne znam tačno o čemu razgovaramo, a o statusu da razgovaramo ne možemo, time bi prekršili srpski Ustav".

MILOŠ PARANDILOVIĆ, portarol POKS: Isključivo u UN, za nas je status rešen.

"Isključivo u okviru Ujedinjenih nacija. Za nas je status Kosova i Metohije rešen jer je definisan Ustavom Srbije kao njen neotuđivi deo, tako da ga ne smatramo otvorenim pitanjem. Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244 takođe definiše KiM kao sastavni deo Srbije. Smatramo da u razgovore treba uključiti Rusiju i Kinu, jer su te zemlje zajedno sa SAD i EU izglasale pomenutu rezoluciju, koju je i Srbija prihvatila".

VEROLJUB STEVANOVIĆ, koalicija "Zdrava Srbija - Bolja Srbija": Pregovore iz Brisela premestiti u UN.

"Kosovo i Metohija je najvažniji nacionalni interes. Kad se sazove nova skupština želimo da na toj skupštinskoj sednici budu prisutne institucije vrlo važne poput Srpske pravoslavne crkve, da se donese zvaničan jedinstven stav koji će se plasirati javnosti. Taj stav je obavezujući za sve. To pre svega znači da izmestimo priče o Kosovu i odluke o Kosovu u UN iz Brisela, onda sa prijateljima koji nam to zvanično jesu, da to rešimo onako kako treba i kako nalaže pravda. To u suštini znači da ćemo na taj način zaštititi i našu imovinu na Kosovu".

