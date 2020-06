VUČIĆ OTKRIO: Imaćemo tešku situaciju i mnogo muka oko Kosova, plašim se da REŠENJA NEMA!

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić gost je emisije "Fokus" od 21 sat na televiziji B92. Vučić govori o aktuelnoj političkoj situaciji, izborima koji se održavaju u Srbiji 21. juna, kao i o drugim političkim temama.

Na pitanje o Ivici Dačiću, Vučić je rekao:

- Ako nisam govorio loše o onima koji su vodili kampanju protiv mene, neću ni o Dačiću, ali bih voleo da čujem ko je to sastavljao pitanja voditeljki Prve. Pogledao sam kad su mi javili. Nisam komentarisao mnoge druge tokom kampanje, još manje želje imam da komentarišem Dačića sa kojim sam radio dugo. Ako nisam želeo da govorim o svemu, pa i o onome koji su vodili brutalnu kampanju protiv mene. Zamolio bih ga da kaže ko je postavljao pitanja, to sam pomenuo i kad sam bio kod Jovane Janković. Ako hoće, hoće, ako neće - neće... Ako svi drugi i on budu imali većinu. Ili ćemo dobiti jasan mandat od naroda ili neka drugi vladaju. Ne mislim ništa loše, hvala mu za sve te reči, kako god da je bilo. Mislim da to o meni ne govori ništa loše, rekao je Vučić.

Na pitanje o neprestanima napadima iz Hrvatske, predsednik je rekao:

- Razumem jer ne mogu da mi kažu da sam ih uvredio, da sam bio nepristojan, da sam govorio nešto protiv Evrope što bi odmah iskoristili da nas okrenu pred protiv ostalih 26 članica EU. Tu vidite jednu kompilaciju besmislica koje nemaju nikakvu koherentnost, kozistentnost. Vidite, ako smem da kažem, mada je preterano, neki lakši oblik mržnje. Suština je ovakva: Srbija je danas mnogo uspešnija nego pre 8, 10, 12 godina, u svakoj sferi života. Srbija više nije džak za udaranje. Hrvatska je uvek bila bogatija, i na teritorijama bivše Jugoslavije u prošlosti. Prvi put Srbija značajno snažnija stopom rasta. Neko će reći da je nepristojno o tome govoriti, ali to je meni za ponos. Ne zaboravite da uvek pružamo ruku kada je reč o izgradnji pruga, prelaza i kada god sam to predlagao, dobijao sam odgovor da nisu za istočne izlaznice. Zapadne imamo, uredili smo taj put na koji sam takođe ponosan. Želim im sve najbolje.

Znam šta rade službe na razne načine, sve sam video

Milorad Vučelić, urednik lista Večernje novosti, dodao je.

- Ja ne mogu da se načudim srpskim medijima kad se oni nešto čude, mi se stalno iznenađujemo tim vestima, kada se to dešava stalno, onda nema više iznenađenja. Predsednik često govori "samo vi radite svoj posao", oni koji znaju šta znači ta rečenica i kada se to kaže, to ima više značaja - rekao je Vučelić.

- Kada govore o tome, pitam se kako je moguće danas u 15 gradova Hrvatske imate ulice Budaka. Svi o tome ćute. Naravno, kao neko ko predstavlja našu zemlju ne želim da bilo kog trenutka ugrozim odnose koji su dobri, kada su na pragmatičnoj osnovi. Kada sam bio u Zagrebu, ono što mi je bilo najteže u poslednjih osam godina, ne računajući poslednje dane i hajku na moje dete, to mi je bila poseta Vrginmostu. To je bilo užasno, tako organizovano... Mogao bih knjigu da napišem o pitanjima gde sam bio zaustavljan, kako je to teklo. Znam šta rade službe na razne načine, sve sam video. Srbin čiju sam kuću posetio osetio se sigurnim tek kada je spustio roletne. Način, tu vrstu harange kroz koju sam prošao... - podsetio je predsednik posetu Hrvatskoj.

Vodimo čistu kampanju

- Očekivao sam, pošto cenim da smo ravnopravni gosti u emisiji... Vodili smo kampanju koja je čista kao suza, nikog nismo uvredili, nijedan negativan spot, reklama, nikom nismo dirali porodicu, čak nismo govorili i o prošlosti. Izabrali smo, naši stručnjaci su uradili, a mislim da su najbolji u ovom delu Evrope koji su rekli Vučić ima najbolje ocene, izbori su parlamentarni, ubacićemo mlade ljude kojima niko ne može da kaže ništa loše i idemo na izbore. I pobedićemo. Mislim da takav stav daje rezultate. Mislio sam da će mnogo više lista ući u parlament, neke neće jer ljudi ne žele na profesionalan način da se time bave, rekao je Vučić.

- Kada nekog slušate 15 minuta i vidite da nema plana i programa... Takve scene su kao predstavljanje 91. i 92. godine. Neki su napredovali, neki nisu. Biće više stranaka u parlamentu, ali sa manjim brojevima nego ranije, jer ljudi - morate da idete po Srbiji. Na terenu nema nigde nikoga, to nije pitanje korone. Mi smo izbrojali 480 štandova samo u Vojvodini, to je samo mali deo posla. Svi ostali ukupno nisu imali 40. Kako ljudi mislite, kojim radom da pobedite? Ali, 20 ostalih lista su tu kao naša lista. Ja sam neko ko bi voleo da uvek imamo što širi konsenzus u društvu i što više partnera. Da vladamo pod ucenama, ne dolazi u obzir.

Nemojte iz beogradskih kafića da govorite lako ćemo, jer je to uvreda za Kosovo

- Ne mogu nikome da kažem da ćemo rešiti pitanje KiM, jer ne znam kako. Mislim da će Lajček doći sa tehničko-metodološkim formalnim predlozima. Verovatno će govoriti o sporazumima, o njihovoj implementaciji. Svakog dana, svi se bave time kada ćemo se mi sastati. Koga briga? Da li je to 22. jul ili 7. avgust. Ja pitam šta je agenda? O čemu ćemo pričati? Da li je to da mi priznamo, a da dobijemo šta? Kada pitam to, ne kažu mi ništa. Ne plašim se toga da pitam. Stvari su mnogo ozbiljnije za nas nego što želimo da ih predstavimo. Zato imamo veliku podšrku dole, jer shvataju šta želimo da kažemo. Nemojte iz beogradskih kafića da govorite lako ćemo, jer je to uvreda za Kosovo, za istoriju. Nisam dobio ni od koga ni ideju realizacije čitavog procesa.

- Za nas moraju da budu i Evropa, i Amerika i Rusija i Kina... Suviše smo mali da bismo govorili uvek ono što mislimo. Imam više direktnog iskustva, ne smem da ugrožavam budućnost zemlje tako što ću govoriti sve što znam. Ima kod mog oca u selu poslovica koja kaže "Zmiju gladi ispod nje se vadi, i to je suština cele stvari". Znamo mi koliko tu ima problema za nas i koliko muka, ali nismo dovoljno snažni da se suprotstavimo svima njima.

- Ljudi, ja ne mogu nikom da kažem da ću rešiti pitanje oko Kosova jer ne znam kako - rekao je Vučić na pitanje većine na izborima da bi se rešilo pitanje Kosova.

- Koga briga kada ćemo se Lajčak i ja sastati, bitno je šta je agenda, zbog čega se sastajemo, a kada ja to pitam, nema odgovora, niko ne kaže ništa. Stvari su suštinski mnogo ozbiljnije i mnogo teže za nas nego što možemo da ih predstavimo, zato imamo najveću podršku na Kosovu jer ljudi tamo veruju u ono što radimo, rekao je Vučić.

- O dokumentima za KiM znam dosta, za nas to ima veću težinu i duhovnu i svaku drugu. Ali kada kažete da li da rešava narod na referendumu ili političari... Ukoliko se menja ustav, onda morate da idete putem referendum. Kompromisno rešenje na referendumu? U to ne verujem. Da li sam srećan zbog toga? Da sam najsrećniji nisam, iako znam da će do toga teško doći. Neretko se ponašamo iracionalno, kao i 99. godine, jer tada nismo uspeli da izračunamo kolika nas sila napada i zašto smo izgubili 3.000 ljudi i preko 300 mostova. Ja sam jedini predsednik koji je počeo da obeležava NATO agresiju i ne zovem to intervencijom, jer to nije kod zubara, već je agresija. Sutra podižem zastavu 63. Padobranske koja je bila zabranjena. Ojačali smo vojsku koja je najsnažnija u svojoj istoriji. Preventivno delujemo zbog našeg naroda, rekao je Vučić.

Oko Kosova, imaćemo tešku situaciju, mnogo muka

- U rezoluciji 1244 govori se o tome da tek treba da se dođe do rešenja. To je uslovna kapitulacija, pri tome, Rusi su tražili da dobiju nekakav okvir koji će reći "mi smo zaštitili sebe"... To je težak zadatak za nas. Kaže se da će se do konačnog rešenja doći putem referenduma. Albanci su bili aljkavi, što su se osećali toliko moćno, da mogu da urade šta god žele, pa se pozvali na Rugovin referendum iz 99, što je Zapad prihvatio. Mi smo želeli da pokažemo da je bio loš potez. Mi ne vraćamo policajce i vojnike, zašto. Prvo, to morate da uradite uz punu saglasnost KFOR-A. Drugo, ne želimo sukob sa NATO-om. Izvinite što sam vam rekao kakva je stvarna istina o dokumentima.

- Uz užasnu srpsku vlast koja nije umela da povede kampanju i sve pogubila... Žao mi je zbog viška emocija, one nisu lične prirode, ali sam ljut na nas što smo bili nesposobni i imali malo znanja, kao da niko nije znao kako se vode kampanje. U tim uslovima oko Kosova, imaćemo tešku situaciju, mnogo muka. Ljudi da ne brinu, branićemo se kao lavovi. Velike greške Albanaca sa tim taksama, ali dali su nam vreme. Dali su nam vreme da podignemo ekonomiju, život. Bojim se da rešenja nema, rekao je Vučić.

Bojkotom onemogućavate jednom delu ljudi da učestvuje u političkom životu

Novinar Jakša Šćekić je na pitanje o izborima rekao sledeće:

- Suviše sam star da bi me nešto iznenadilo u srpskoj politici. Čak 65 odsto Srba misli da smo na ispravnom putu (američko istraživanje). Od prvih pet pitanja problema u anketi su četiri ekonomska. Kosovo je maltene na petom mestu, ako je uopšte. Ovi sada izbori treba da budu o ekonomiji, kako se živi, pandemija je bila katastrofa. Ovo više liči na predsedničke izbore. Istina je, opozicija hoće da ruši Vučića na Kosovu, što nema šanse. Ako bude nešto loše, oni hoće da uđu u belim odelima, nema ništa od toga. Bojkot je glupost. "Fridom haus" ima divan citat o bojkotu: Bojkotom onemogućavate jednom delu ljudi da učestvuje u političkom životu. Bojkot može da preživi Đilas, ostali bi nestali. Onda morate da uđete u parlament, preživeli ste četiri godine, inače vas nema, rekao je Šćekić

Vučić je na to dodao da protivnika možete da napravite, a ako nekoga pomenete, podignete ga za 3, 4 odsto.

- Mi imamo protivnika - beznađe, naše propadanje. Nama je potrebnije nego ikada da budemo što jedinstveniji. Ne znam da li razumete, svi ti napadi, svih tih 49 dana koliko napadaju Hrvati, nijednom nisu demantovali podatke Evrostata. Zato nije bitno samo ko će da pobedi, već da se svi zajedno uključimo, da pokažemo demokratski kapacitet zemlje, da pokažemo da razumemo, da smo odgovorni, rekao je Vučić.

- Ljudi koji vode našu kampanju preko IPSOS-a, najznačajnije agencije tog tipa, radimo krizne grupe, radne grupe. Mi smo nažalost jedini koji to rade, ne uzimamo novac u džep već ga trošimo u skladu sa zakonom. Naši ljudi su doneli odluku da idemo sa velikim podmlađivanjem, jer ljudi nemaju poverenje u neke na lokalu, u deo ljudi koji su viđali često. Kada vidite koji ljudi imaju veće ocene, idete sa njima. Nekada je teško to objasniti, jer svaki čovek misli da je veoma popularan. Kada odem iz stranke, upravo zbog ovih razloga, smatram da neće biti problema. Urađene su velike stvari do sad.

- Bezbroj puta sam čuo da mi neko dođe i kaže "rekao mi Vučić". Milion puta se dogodilo u Srbiji, i ljudi su siti takvih. Zato je potrebno podmlađivanje stranke, promene u Vladi. Jedna koka-kola koja je najuspešnija u svojoj sferi, svake godine menja 15 odsto rukovodstvo. Ne mali broj ministara će biti promenjen. Treba da čuvamo stabilnost, podižemo ekonomiju, da mladi budu zadovoljni da se vraćaju u zemlju, rekao je Vučić.

- Funkcionerska kampanja? Zvuči besmisleno. Kažu, "zovu građane telefonom"? Pa naravno, kako to? Od vrata do vrata, to je normalna stvar! To se svuda radi, tako se vodi kampanja. Da ne pozovete nigde nikoga? Kako rezultati? Kod nas je postalo sve nešto blesavo, da ne smeš da pitaš nikog ništa? Smeš, naravno.

- U Crnoj Gori finansiramo sve srpske institucije. Da li možemo u Crnoj Gori da budemo organizovaniji, da. Pitajte predsednika Dodika koliko pomažemo, pitajte sve ljude tamo. Ne želim da govorim o tome, ali ako bi neko jednog dana mogao da kaže da sam za nešto kriv, to je za to koliko smo novca dali za naše ljude preko Drine, za Srbe u Crnoj Gori, rekao je Vučić.

Spremni smo na dokapitalizaciju Er Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da je Srbija spremna da izvrši dokapitalizaciju Er Srbije, sa ciljem da naša avio kompanija bude još snažnija. Vučić je najavio da će prekosutra imati razgovor sa partnerima iz Emirata.

- Od utorka će biti poznati dalji potezi. Tražićemo da oni daju deo para za protekla četiri meseca. Četiri meseca, jer još uvek ne može da se leti kao ranije. Mi smo spremni da uđemo u Er Srbiju sa našim novcem, spremni da izvršimo dokapitalizaciju, ali nećemo odustati od dalje izgradnje kompanije ť, naglasio je on.

Vučić je rekao da će Srbija imati većinu u kompaniji i da će ona biti snažnija nego danas. Rekao je da se pokazalo koliko je važno da postoji snažan nacionalni aviooperater. Upitan da li postoji rezervni plan za Fijat, istakao je da ne može da postoji takav plan, jer je fabrika italijanska, osim dovođenja drugih fabrika. Najavio je da će razgovarati sa Italijanima, boriti se.

Pored predsednika Aleksandra Vučića gosti Fokusa su i glavni urednik Večernjih novosti Milorad Vučelić i novinar Jakša Šćekić.

