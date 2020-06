VARNIČILO IZMEĐU ČOMIĆEVE I ŠEŠELJA: Kako su to samo Vama izmislili zločin protiv čovečnosti, VOJA JOJ ODMAH ODBRUSIO

Pored njih dvoje gost Hit tvita je bio i Bogoljub Karić lider pokret Snaga Srbije koji je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom na predstojećim izborima.

- Kako su vam izmislili zločin protiv čovečnosti? - pitala je Čomić Šešelja, na šta je on dodao da nisu samo to izmislili već i neki najnoviji zločin.

Čomić ga je potom upitala: Kako se to desilo samo vama?

- Što ne pročitate, pa vidite? - kazao je Šešelj.

- Vi ste jedini mirotvorac? - nastavila je da postavlja pitanja Čomić, na šta je Šešelj rekao da on nije mirotvorac.

- To kažite proteranima. - istakla je Čomić i dodala: Vaša presuda je pravosnažna, šta vi izmišljali, to ide uz lice Srbije.

- Ja nisam osuđen ni za šta. Nemate pojma ni o čemu - zaključio je Šešelj.

- Želeli smo da se izmaknemo iz međusobnih sukoba među strankama, jer je to smarajuće. Želimo da se okrenemo Evropskoj uniji. Smatramo da je neophodno ponovo govoriti lepe vesti o evropskoj Srbiji. Nama je uspeh da pređemo cenzus - kazala je Gordana Čomić objašnjavajući osnovna načela svoje stranke i programa.

Bogoljub Karić se obratio Čomićevoj naglasivši da je skromna kada misli da će samo preći cenzus.

- Naša ocena je da Srbija do danas nije imala četiri decenije vođu, lidera, predsednika sa harizmom sa takvom snagom da pokrene Srbiju. Ja kao posloni čovek koji je više u avionu nego na zemlji presrećan sam kako ljudi ocenjuju Srbiju - istakao je Karić.

On je dodao da danas treba da budemo na putu predsednika.

- Mi smo svesni da su naprednjaci još uvek jaki, tako da smatramo da bi uspeh bio da budemo najveća opoziciona stranka u Skupštini. Ja sam se nedavno kladio sa Dačićem da ćemo imati više glasova od SPS-a - objasnio je Vojsilav Šešelj.

Šešelj o Levijatanu i potpisima

On se osvrnuo na tvrdnje da će Levijatan oduzeti glasove Srpskoj radikalnoj stranci, te da se radikali toga boje.

- Ne može nama pokret Levijatan da otme glasove, već ljudi na izbornom mestu. Malo je stranaka koje su mogle samostalno da skupe potpise. Vlast je skupljala za njih glasove. To nije protivzakonito, ali nije moralno. Sve ono što oni osvoje ispod 3 odsto deli se u bubnju na ostale stranke koje su prešle cenzus i tu će najviše dobiti SNS- kazao je Šešelj.

Čović je rekla da im SNS nije skupio potpise, na šta se nadovezao Šešelj da ne spori to, na šta mu je Čomić rekla da nema šta da spori jer je to istina, a lider radikala je na to rekao da će sve pratiti i podatke objaviti nakon izbora.