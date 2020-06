BRANKO RUŽIĆ (SPS): Deo sam tima koji uvek hoće pobedu MARIJA OBRADOVIĆ (SNS): Stavove s ulice vratiti u parlament

1. Runda

Kako komentarišete tvrdnje da će predstojeći izbori biti održani u nefer uslovima?

Branko Ružić, Socijalistička Partija Srbije (SPS)

- Izborna utakmica će biti održana u skladu sa zakonom propisanom procedurom, koja je bila aktuelna i inicirana upravo u vremenima kada su donosioci političkih odluka bili oni koji te uslove sada tretiraju kao „nefer“. Podsetio bih i na vitalno poboljšanje izbornih uslova koji su proistekli, između ostalog, i iz preporuka OEBS i ODIHR. To je praktično, fino podešavanje zakonodavnog okvira, kao i ažuriranje JBS, čime su uslovi unapređeni. Specifičnost ovog izbornog ciklusa može se samo ogledati u atipičnoj kampanji koja je uzrokovana ne tako davnim saniranjem negativnih posledica kovid 19. Međutim, život teče dalje i izborna utakmica je samo delić tog mozaika koji predstavlja život i društvene procese.

Marija Obradović, Srpska Napredna Stranka (SNS)

- Žalopojke opozicije o nefer uslovima su opšte mesto na svim izborima svuda u svetu, pa i kod nas. Dvadeset lista, pored naše liste broj 1 „Aleksandar Vučić - Za našu decu“, ipak se odlučilo da izađe, znači da i nisu baš tako nefer uslovi, nego se jedan deo opozicije plaši lošeg rezultata, a i lenji su. Kampanja na terenu zahteva mnogo energije, a i treba birače pogledati u oči.

2. Runda

Kome od opozicionih stranaka prognozirate prelazak cenzusa?

Branko Ružić, Socijalistička Partija Srbije (SPS)

- Bilo bi s moje strane nekulturno i pretenciozno da svoje političke oponente na ovim izborima svrstavam u kategoriju ispod i iznad cenzusa. Ipak svi učestvujemo u izbornoj trci pod istovetnim uslovima i red je da sačekamo 21. jun i prolazak kroz ciljnu ravninu. Vrhovni politički arbitar su građani Srbije i oni su vlasni da svima nama odrede poziciju. Intimno, ne verujem da će više od tri-četiri liste sa opozicionog spektra biti u prilici da dobiju dovoljni legitimitet za ulazak u parlament.

Marija Obradović, Srpska Napredna Stranka (SNS)

- Radikali, Šapić, UDS, Metla, Pokret slobodnih građana. Bilo bi zanimljivo da još neka od lista uspe da uđe u parlament, jer demokratsko sučeljavanje političkih stavova treba da se sa ulice vrati u skupštinske sale. Nadam se da će više proevropskih, građanskih opcija osvojiti dovoljan broj glasova za ulazak u Skupštinu, jer često organizacije desničarskih opredeljenja nose rizik u promovisanju svoje politike. Važno mi je da što više mladih ljudi uđe u politiku, na njima počiva naša budućnost.

3. Runda

S kim biste mogli u koaliciju, ko bi sve došao u obzir za saradnju?

Branko Ružić, Socijalistička Partija Srbije (SPS)

- Državotvorna orijentacija, boljitak za Srbiju i njene građane, ekonomski razvoj, privredni rast, realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata u saobraćaju, energetici, IT sektoru, baštinjenje evropskih vrednosti i orijentacija ka EU uz poštovanje nacionalnih interesa i digniteta Srbije jesu teme koje su nama orijentir za saradnju sa potencijalnim partnerom u interesu građana. Evidentno je da takve kriterijume ni blizu ne ispunjavaju opcije koje se nalaze na opozicionoj strani spektra.

Marija Obradović, Srpska Napredna Stranka (SNS)

- Teško pitanje, zahteva postizborne konsultacije, posle sagledavanja rezultata. Borimo se da naša lista sama osvoji dovoljan broj glasova da možemo da formiramo samostalno vladu, ali treba podeliti odgovornost za vođenje zemlje sa relevantnim političkim akterima u Srbiji. Među listama koje se takmiče za glasove birača ima ponovo onih koji bi samo da, poput Belog Preletačevića, zabavljaju građane, nadam se da neće odvući previše glasova, jer je to bačen glas. Treba glasati za ozbiljne političke programe i ljude koji imaju iskustva i dobre rezultate za sobom.

4.Runda

Da se vi pitate, na koji način biste rešili goruća pitanja, poput kosovskog i ponovo aktuelizovanog crnogorskog?

Branko Ružić, Socijalistička Partija Srbije (SPS)

- Kosovski Gordijev čvor može biti razvezan isključivo mudrom spoljnom politikom, diplomatskom aktivnošću, kontinuiranim neiscrpnim dijalogom bez ultimativnih rešenja bilo kog od aktera koji je involviran u razgovore sa državnim vrhom Srbije. Bilo bi neodgovorno da bilo koji pojedinac, političar izlazi s rešenjem spram svojih subjektivnih procena i ocena. Bilo bi to nesvrsishodno i pogrešno. Što se tiče situacije u Crnoj Gori, evidentno je da biti Srbin u toj državi predstavlja političku, a ne nacionalnu pripadnost, i to je veliki ispit za demokratiju koji će svakako polagati građani Crne Gore. Ne mešajući se u unutrašnje stvari CG, naša je ustavna obaveza da brinemo o našim sunarodnicima, njihovim političkim pravima i verskim slobodama, i to ma gde se oni nalazili na planeti.

Marija Obradović, Srpska Napredna Stranka (SNS)

- Pitanje Kosmeta zahteva vreme, spremnost na bolne kompromise, ali i upornost. Treba insistirati na saradnji u ekonomiji i privredi, zdravstvu i obrazovanju. Ti procesi će nam pomoći da ojačamo društvo, posebno treba povezivati mlade ljude, neopterećene ratnim sukobima. Budućnost nam je zajednička, svima u regionu, moramo naći snage da zajednički unapredimo region, a ne da budemo konstantno potencijalno žarište konflikta. Predsednik Vučić strpljivo i mudro vodi proces normalizacije.

5. Runda

Ukoliko bi vam se ukazala prilika za ministarsko mesto, koji biste resor najradije vodili?

Branko Ružić, Socijalistička Partija Srbije (SPS)

- Deo sam tima koji uvek teži pobedi. Svoj skromni doprinos u interesu Srbije uvek sam spreman da dam ma gde se nalazio na političkoj sceni. Nije vreme niti mi elementarno vaspitanje dozvoljava da se bavim spekulacijama i hipotezama, tako da o „ukazivanju prilika“ zaista ne razmišljam.

Marija Obradović, Srpska Napredna Stranka (SNS)

- Ne razmišljam o tome. Bitan je rezultat na izborima, a lako ćemo o mestima, ako osvojimo dovoljan broj glasova da formiramo vladu bez bezobraznih ucena. Jako nam je važno da nastavimo jačanje i unapređenje Srbije, realizaciju programa „Srbija 2025“.

Kurir / Ivana Žigić

Foto: Zorana Jevtić

Kurir