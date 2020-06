SERGEJ PEVAO ČETNIČKE PESME Olenik: Ti si Legijin drug, ceniš koljače!

Aleksandar Olenik, danas jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, a nekad funkcioner PSG, oštro je kritikovao Trifunovića.

- Posle političke glume, dođe red i za istinu: Srbijanka i Sergej za četnički ulazak u EU. E, pa Legijino društvance i poštovaoci koljača, neće moći - napisao je Olenik na društvenoj mreži Tviter.

Posle političke glume, dođe red i za istinu: Srbijanka i Sergej za četnički ulazak u EU. E, pa legijino društvance i poštovaoci koljača, neće moći!

I Čedomir Jovanović, lider LDP, osudio je Trifunovićevo ponašanje. Kako su naveli iz ove stranke, Trifunović se prvo pohvalio pevanjem četničkih pesama na Tviteru, a kasnije je obrisao sporni snimak.

Prema Jovanovićevim rečima, ovakvo ponašanje lidera PSG je najveća sramota ove izborne kampanje i uvreda za svakog normalnog čoveka u zemlji.

- Zbog toga se izvinjavamo porodicama žrtava četničkog terora i u Srbiji, ali još više u zemljama regiona, u Bosni o Hercegovini i Hrvatskoj. Zato tražimo podršku svih ljudi koji sa nama dele ideje antifašizma, bez obzira koje su vere, nacije, zato što moraju da se čuju i u skupštinskim klupama - naveo je lider LDP-a. On je najavio da će se u sredu uputiti na maraton za mir sa Fruške Gore, sa mesta gde je ubijen Ivan Stambolić, zatim će otići do dvorišta vlade gde su ubili premijera Zorana Dinđića, pa do Šumarica.

- U znak protesta zbog toga što je i danas moguće da se šalom smatra srbovanje i to od strane nekoga ko sebe naziva predstavnikom građanske Srbije - istakao je Jovanović.

A na snimku koji je Trifunović objavio na Tviteru, pa obrisao, on i nekoliko ljudi iz PSG u kafani pevaju četničke pesme. - A Deroka mladog kapetana, mučki ubi četa partizana. Tako Simo, tako mili sine, tako Srbin za slobodu gine - stihovi su pesme, a na čijem kraju Sergej kaže: - Boško (Obradović, lider Dveri), puko si, zaj se, volim te.

Tokom snimanja klipa, Trifunović je prilazio momcima za svojim stolom i pitao ih kroz smeh, dok u pozadini ide četnička pesma: - Šta kažete, vi ste levo- cental, jel'? Dobro je znati. Lider PSG je prišao i Srbijanki Turlajić da vidi kako se ona snalazi u toj atmosferi, na šta je ona poručila: - Dečko, meni je stric bio kod Draže.

