IRENA VUJOVIĆ O PREDSEDNIKU: Čast mi je što imam podršku čoveka kakav je Aleksandar Vučić KURIR TV

Irena Vujović, predsednica opštine Savski venac i članica Predsedništva SNS objasnila je koliko joj znači podrška predsednika Aleksandra Vučića, i lična i kada su pomenuti veliki projekti u pitanju.

- Bez vizije, odlučnosti i sposobnosti Aleksandra Vučića da pokrene razorenu srpsku ekonomiju i dovede investore u našu zemlju ne bi bilo ni velikih kapitalnih projekata kao što je Beograd na vodi. Vučić je poveo Srbiju u pravcu prosperiteta. Sprovodio je teške reforme ne plašeći se političkih posledica jer je verovao, kao i svi mi koji ponosno stojimo uz njega sve ove godine, da je to jedini ispravan put za budućnost naše zemlje. O njegovom liderstvu najbolje svedoče rezultati vidljivi širom zemlje - novi putevi, pruge, mostovi, nove fabrike, bolji životni standard građana, a na međunarodnom planu podigao je ugled naše zemlje na nivo koji ona s pravom zaslužuje. Naravno da mi je važna njegova podrška u svakom smislu. Lično, od predsednika Vučića sam mnogo toga naučila. Kada vidim koliko energije ulaže i koliko se bori za Srbiju i za dobrobit našeg naroda, to me motiviše da radim više i posvećenije, za bolju budućnost naše zemlje, opštine Savski venac i svih građana. Srbija će ostati jaka i stabilna dok je Vučić na čelu jer je on državnik koji ima hrabrost, viziju i znanje. Imati njegovu podršku za mene je zaista velika privilegija- ističe Vujovićeva.

Ona se osvrnula i na to što deo opozicije bojkotuje izbore.

- Kao što vidite, na izborima će učestovovati više od 20 izbornih lista. Očigledno je da na izbore ne izlaze samo oni koji ne smeju pred građane. Iza termina "bojkot" skrivaju se upravo oni koji su bili u poziciji vlasti, a koji su uništavali Srbiju zarad ličnog bogaćenja. Ne smeju da izađu pred narod, znaju i oni sami da ih građani ne žele i da bi doživeli debakl na izborima. Moram da priznam da od svakodnevnih obaveza, rešavanja problema građanima, ne mogu da ispratim ko se u opoziciji kojeg dana sa kim posvađao i ko je koga i za šta optuzio. Dok se oni svađaju međusobno, mi moramo da radimo. Građani hoće poštenu vlast, odgovorne, marljive ljude sa vizijom, planom i programom koji će omogućiti sigurnu budućnost i bolji život za njih i njihove porodice.

