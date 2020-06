VUK JEREMIĆ ODUVAO OPOZICIJU: Glasajte za Aleksandra Vučića i SNS!

Vuk Jeremić, lider Narodne stranke i jedan od osnivača Saveza za Srbiju, toliko je besan zbog propasti bojkota da je u samom finišu predizborne kampanje ne samo žestoko udario po svojim dojučerašnjim saborcima već je sve birače pozvao da glasaju za Srpsku naprednu stranku i njenog lidera Aleksandra Vučića.

Jeremić više i ne krije koliko je kivan na sve opozicione stranke koje su rešile da učestvuju na izborima, pa je u kampanji počeo otvoreno da poziva da se ne glasa za opoziciju, već za vladajuću partiju.

Pošteno

- Za koga god glasali 21. juna, daćete podršku vlasti. Zato je najbolje da ne glasate, ako ste slobodni da napravite izbor. No, ako ipak hoćete ili možda morate na izbore jer ste naterani ili ucenjeni, onda je najbolje da glasate za Vučića. Ako radite nešto, radite to do kraja i pošteno - rekao je Jeremić tokom obilaska Smedereva i razgovora s građanima.

Ovom neobičnom pozivu priključio se Jeremićev kolega iz SZS, lider Pokreta za preokret Janko Veselinović.

- Slažem se s Jeremićem. Svaki izlazak na izbor je glas za SNS i Vučića. Dakle, poziv mogu da uputim i ja: ako već glasate, glasajte za SNS - izjavio je on za naš list.

Ogoljeno takmičenje

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar objašnjava za Kurir da se iza Jeremićeve poruke krije sasvim ogoljeno takmičenje za glasove.

- Takozvana bojkot-opozicija deli isti rezervoar glasova s opozicionim strankama koje su odlučile da izađu na izbore. Jeremić je tu političku logiku imao na umu, jer je njegov cilj da se oni koji izlaze na izbore negativno predstave kako mu ne bi uzeli glasove. Sve vreme je na delu kompeticija za glasove, bez obzira na to što je deo opozicije ostao u bojkotu. Ovo je borba za buduće glasove. Manjim delom je reč i o nastavku narativa bojkotaša da svi koji učestvuju na izborima rade za SNS - ocenjuje Klačar.

Milenko Jovanov Pljuckanje preko plota foto: Marina Lopičić Potpredsednik SNS Milenko Jovanov vidi ovaj Jeremićev poziv kao još jedno "pljuckanje preko plota" u redovima opozicije. - Ove igrice Vuka Jeremića su zapravo zamlaćivanje opozicije i spadaju u ona njihova prepucavanja na fonu ko je prava, a ko lažna opozicija. Za nas kao SNS je važno da dobijemo podršku građana za ono što radimo, a to je dalje jačanje ekonomije, reforme sistema i građenje bolje Srbije. Na ovakva pljuckanja preko plota ne obraćamo pažnju - poručuje Jovanov za Kurir.

