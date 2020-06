INTERVJU ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Ljudima je preko glave obećanja, žele bolji život

Aleksandar Šapić, predsednik Spasa i opštine Novi Beograd, kaže da bi voleo kada bi ponovo dobio najveću podršku Novobeograđana, jer bi to bila podrška njegovom radu.

Kada je reč o parlamentarnim izborima, ne želi da licitira rezultatima, prihvatiće poziv SNS za razgovor, ali je o svemu drugom, ističe, neozbiljno da sada govori.

Prognoze su da će Spas biti najveće iznenađenje na parlamentarnim izborima. Šta kažete na to?

- Videćemo, pričaćemo o tome u nedelju (dan izbora). Neozbiljno je da sada govorim o tome, ako se neko nije bavio prognozama svih ovih meseci, onda sam to ja, i neću odstupiti od tog svog pravila.

Kakav rezultat očekujete na Novom Beogradu?

- Očekujem i voleo bih, značilo bi mi kada bih ponovo dobio najveću podršku Novobeograđana. To bi bila potvrda evo sad već decenije mog rada. To bi bio jedan kontinuitet, podrška mom radu. Ako uspem da uzmem jedan glas više od SNS, to bi za mene bio ozbiljan rezultat.

foto: Ana Paunković

Ako vas SNS pozove u vladu, a oni ne isključuju tu mogućnost, da li ćete prihvatiti tu ponudu?

- Prvo moramo da razgovaramo, da li ćemo biti deo vladajuće većine je ozbiljna tema. Na ozbiljne stvari se ne daju neozbiljni odgovori. Ništa ne očekujem, suviše je arogantno da ja, koji prvi put izlazim na parlamentarne izbore, očekujem bilo šta. Svoje mesto pod političkim suncem tek pravim. Ne mogu ja da dajem uslove. Ponašam se u skladu sa svojim načelima - niti očekujem, niti zahtevam, niti molim, a još manje odbijam. Razgovaraću ako me pozovu, jer mislim da je normalno da razgovaramo. SNS će verovatno uzeti apsolutnu većinu i na njima je da odluče s kim će da razgovaraju.

Šta kažu ljudi na terenu, na koje probleme ukazuju, šta očekuju od vas?

- Sve se to na kraju svede na lične probleme. Ljudi žele bolji život. Nama govore da ostanemo ovakvi kakvi smo danas, da budemo pristojni, umereni, da manje pričamo, a više radimo. Ljudima je preko glave obećanja. Ako nešto cene kod nas, to je što ne izgovaram velike reči. Kad nešto kažem, stanem iza toga i čini mi se da sam dobio potvrdu od ljudi da im to odgovara.

O predizbornom spotu: Bio sam vaterpolista, ne ide da sviram klavir Vaš predizborni spot, u kome su prikazani neki od vaših golova dok ste se bavili vaterpolom, izdvojio se u moru drugih. - Mislim da je spot dobar, pogodio je u srž, zadovoljan sam. Od mene nije moglo da se očekuje da u spotu dirigujem, sviram klavir, već da radim ono što sam i u životu radio.

Kurir.rs/K. B./Foto:Kurir/Ana Paunković

Kurir