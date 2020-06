RASIMOV ŠOU U NOVOM PAZARU: Ljajić skočio sa bine u publiku kao rok zvezda (VIDEO)

SJENICA - Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić je na završnoj konvenciji večeras u Novom Pazaru načinio nesvakidašnji potez za jednog političara kada je poput rok zvezde skočio sa bine u publiku, koja ga je zatim nosila sa ruke na ruku.

Kako je rekao, ponela ga je atmosfera.

"Oni su me zvali da skočim, rukama su mi davali znak, ajde dođi, verovatno su mislili da se neću usudititi. Ali, mene je ponela neverovatna atmosfera na skupu, tako da sam samo ostavio telefon sa strane i skočio. Nisam ni razmišljao da li će me uhvatiti ili ne. Bilo je neverovatno večeras na skupu, toliko mladih je bilo, toliko je bilo pozitivne energije... Pravo da vam kažem, uželeo sam se skupova, a sve me je to iznenadilo jer su skupovi i na neki način u današnje vreme prevaziđeni", rekao je Ljajić.

Na Instagram nalogu stranke fotografiju na kojoj Ljajić skače u publiku potpisali su sa: "Pobednički skok našeg lidera".

