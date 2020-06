VUČIĆ POZVAO GRAĐANE DA IZAĐU NA IZBORE: Samo jedinstveni možemo napred! Na Vidovdan će se videti ko će izdati Kosovo

U danu ispunjenom sastancima sa visokim zvaničnicima, sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim i srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom, Aleksandar Vučić je pronašao vremena da se uoči početka izborne tišine još jednom obrati naciji, gostujući na TV Pink.

Vučić je govorio o gorućim temama: kosovskom pitanju i napretku ekonomije, ali i planovima za budućnost. Na kraju, predsednik se posebno zahvalio svojoj deci.

Izborna tišina počinje u ponoć.

NAJVAŽNIJE IZ OBRAĆANJA PREDSEDNIKA:

22:56 - "Za našu decu, broj 1", rekao je na kraju Aleksandar Vučić.

22:55 - "Vukan je mali, pa i ne može da odgovara na gadosti, a hvala Milici i Danilu što nisu odgovarali. Hvala im i što, bez obzira što sam im ja za to kriv, svog tatu vole najviše na svetu".

foto: Pink Printscreen

22:54 - "Ako mi dozvolite, želim da se izvinim svojoj deci za sve što su prošla. Mi u kampanji nismo dirali ničiju decu", podsetio je Vučić.

22:53 - "Hoću da se zahvalim građanima na disciplini u neuobičajenim uslovima i želim da ih pozovem da izađu na izbore da budemo jedinstveni u borbi za KiM i napretku ekonomije", dodao je Vučić.

foto: Pink Printscreen

22:51 - "Najvažnije da se borite, a kada pogrešite, da nastavite da radite. Lako je navijati za kamen kad ga neko gura ka vrhu, pomozite mu da ga odgura", poručio je Vučić mladima.

foto: Pink Printscreen

22:39 - Ana Brnabić je ispriačala anegdotu:

"Zvala sam predsednika uoči 1. maja kasno uveče da se konsultujem nešto, a sin Vukan mu je bio bolestan. Posle tog razgovora, Kažem mojim ukućanima, bar će predsednik moći sutra da se naspava... A onda, zvoni mi telefon u 6.02, javim se, a predsednik kaže: Jedem neke maline i vidim da su uvezene iz Maroka. Zašto uvozimo maline iz Maroka? Kako će to da se odrazi na naš BDP?"

22:36 - "Da, biće penzije 440 evra 2025. godine i biće prosečna plata 900 evra, što znači da će većina u Beogradu imati veću od 1.000 evra", poručio je Vučić.

foto: Pink Printscreen

22:35 - "Pretpostavljam da predsednik spava dva sata dnevno", rekla je Brnabić.

22:25 - "Pre deset godina su izvodili policiju na malinare. Mi razgovaramo s ljudima", poručio je Nedimović, a onda ispričao anegdotu iz sela pored Vršca:

"Obratio mi se čovek i zamolio da predsedniku poručim da više ne otvara fabrike, jer, kaže, nema više ko da radi na selu"!

foto: Pink Printscreen

22:22 - "Hrvati su sada, posle Tesle, smisli da prisvoje i Milutina Milankovića. Neko je smislio vic: Sve ste nam uzeli, samo ste nam Željka Mitrovića ostavili", rekao je Vučić.

22:20 - "Ne, niko ne zna geografiju Srbije bolje od predsednika", rekla je Ana Brnabić, a onda tvrdnju potkrepila primerom:

"Za vreme epidemije u jednom trenutku imali smo povećan broj zaraženih u Doljevcu i kada sam to saopštila predsedniku, pitao me je: Doljevac ili Pukovac? Ja mu kažem da ne znam šta je Pukovac, a on će: Kako to ne znaš? Učim od predsednika".

foto: Pink Printscreen

22:18 - Predsedniku Vučiću su se pridružili premijerka Ana Brnabić i ministar poljoprivrede i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Za našu decu" Branislav Nedimović.

22:14 - "Ceo život sam želeo da budem ministar za građevinarstvo i infrastrukture", uz osmeh je prokomentarisao Vučić posle iscrpnog izlaganja šta se izgradilo i šta se i dalje gradi širom Srbije.

foto: Pink Printscreen

22:08 - "Beograd napreduje neverovatnom brzinom, ali ulagali smo i u druge delove Srbije i nastavićemo, ako nam narod ukaže poverenje. U ovom trenutku gradimo četiri auto-puta. Cela Srbija nam je strahovito važna. Na jugu Srbije i dalje ima dosta siromašnih, ali su mnogo manje siromašni nego što su bili".

22:01 - "Ljudi su politički obrazovaniji nego ranije, ne možete im prodavati ciglu za cipele. Kod nas u Srbiji su žalopojke bile nacionalni sport, a sada sam prilikom posete Nišu video entuzijazam. Ljudi su optimističniji i više veruju u svoju državu".

foto: Pink Printscreen

21:59 - "Naši interesi su da sačuvamo mir i stabilnost na KiM, ali prvenstveno bezbednost za Srbe".

21:57 - "Na Vidovdan se sve vidi, pa će se videti da li ću tog dana izdati Kosovo", odgovorio je Vučić na provokacije podsećajući da je dijalog u Vašingtonu zakazan upravo za 28. jun.

21:54 - "Naš narod razume šta se dešava, ali mi smo razapeti između želja i realnosti. Ja nisam došao ovde da skupljam glasove govoreći da će sve biti lako i kako treba. Boriću se žestoko za KiM, mnogo više nego oni kojima su usta puna junačenja, a dela prazna. Od gospodina Lavrova sam čuo podatke koji su me dodatno zabrinuli. Ja ne mogu posle toga da izađem i kažem ljudima da je sve divno", rekao je Vučić o kosovskom pitanju.

21:53 - "Kao politički veteran mogu da kažem da su skupovi važni, ali večeras prvi put vidim ovoliki broj simpatizera. Nije dobro kad nema skupova, ali nadam se da ljudi razumeju da smo to uradili zbog odgovornosti".

foto: Pink Printscreen

21:52 - "Ljudi su nas se uželeli, jer mi jedini nismo imali nijedan skup pred izbore".

21:51 - Vučić je posebno pozdravio devojčicu Irinu, učesnicu zabranjenog spota.

21:50 - Razgovor tek sad počinje, posle trominutnih ovacija predseniku.

21:47 - Spektakularan doček u Studiju 5 TV Pink za predsednika Vučiča.

foto: Pink Printscreen

