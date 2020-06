USIJANJE PRED SEDNICU GLAVNOG ODBORA: Dežuraju u smenama u prostorijama DS zbog upada Lutovca!

Nakon što je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac preksinoć bukvalno upao u prostorije te stranke i pokušao da na svoju ruku izbriše sa spiska pojedine članove Glavnog odbora, demokrate od juče naizmenično dežuraju u prostorijama stranke kako bi ga sprečili u tome, saznaje Kurir! Naime, Lutovac je u sredu uveče bukvalno upao u stranku i pokušao da izbriše pojedine članove Glavnog odbora sa spiska, i to pred održavanje sednice GO koja je zakazana za nedelju. On je tom prilikom i pretio zaposlenima koji su u tom trenutku bili u kancelarijama i poručio im da, ako mu ne daju pristup kompjuterima, slede otkazi. No, oni su ostali odlučni u svojoj nameri da mu ne dozvole tako nešto, a ubrzo su im se na licu mesta pridružili i ostali članovi DS, mahom članovi Glavnog odbora koji su saznali šta se dešava.

Cilj je smena

- Od juče su zato organizovana dežurstva u stranci, periodično se smenjuju ljudi kako ne bi dozvolili da Lutovac opet pokuša nešto slično kolegama iza leđa. Takođe, prikupljen je dovoljan broj potpisa da se ispuni zahtev za uvrštavanje tačke - zakazivanje izborne skupštine na sednici Glavnog odbora. Na taj način će biti pokušana konačna smena Lutovca - ispričao je za Kurir dobro obavešten izvor iz redova demokrata.

Ilustracija foto: Beta/Emil Vaš

Iako je Lutovac juče pokušao da opravda svoj postupak optužbama da je sekretar stranke sazvao sednicu GO u njegovo ime, mimo njegovog znanja i odobrenja, ta njegova priča očito ne pije vodu. Naime, kako su objasnili u sekretarijatu, taj organ nije prekršio nijedno pravilo niti proceduru prilikom zakazivanja GO.

Profesionalno

- S obzirom na to da smo svi zaposleni u centrali DS više od decenije, organizovali smo nebrojeno sednica GO i Skupština stranke, nikada se nismo stavljali ni na čiju stranu i profesionalno smo obavljali sve poslove u cilju jačanja demokratije u DS i poštovanja stranačkih procedura. Zato smo dužni da kažemo da sekretarijat nije prekršio nijedno pravilo niti proceduru - ističe se u dopisu sekretarijata.

Zoran Lutovac do zaključenja broja nije odgovarao na naše pozive.

Kurir / I. Žigić

Foto: EPA/Emil Vas

Kurir