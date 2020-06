IZBORNI VODIČ: Srbija sutra odlučuje ko će je voditi naredne četiri godine! ČITAJTE U KURIRU

Za državu i društvo bitno je da izađe što više ljudi i da podršku svojoj opciji, da im da legitimitet - ako je to vlast, da bi formirali većinu, ako je to opozicija, da jače kritikuju vlast, kažu analitičari

U Srbiji se sutra održavaju redovni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori, a prema rečima političkih analitičara, sagovornika Kurira, ljudi koji žele nešto da potvrde ili promene,važno je da na njih izađu.

Republička izborna komisija utvrdila je konačan broj od 6.584.376 birača i oni će se danas, do zatvaranje biračkih mesta u 20 sati, opredeljivati za neku od ponuđenih stranaka/koalicija na glasačkom listiću. Na izborima učestvuje ukupno 21 stranka/koalicija/lista, a za ulazak u parlament potrebno je da pređu cenzus od tri odsto (smanjen je sa ranije potrebnih pet odsto). Među njima nije deo opozicionih stranka koje su se odlučile za bojkot. Izbori se održavaju i na Kosovu i Metohiji.

Vladimir Pejić iz agencije "Faktor plus" kaže da će izlaznost, prema istraživanjima koja su radili pred izbore, biti oko 46-47 odsto, a da na tu brojku uticaj ima i vreme, kao i epidemija novog virusa.

- Izlaznost može da ide i do 50 odsto, a ne bi trebalo da padne ispod 45 odsto. Ako stavimo po strani bojkot, kod ljudi još uvek postoji strah od koronavirusa - kaže Pejić i dodaje:

- Ljudi koji imaju stav, koji bi želeli nešto da potvrde ili promene, važno je da izađu. Često se glasa i protiv i to je legitimno. Za državu i društvo, to je moj lični stav, bitno je da izađe što više ljudi i da podršku svojoj opciji, da im da legitimitet - ako je to vlast, da bi formirali većinu, ako je to opozicija, da jače kritikuju vlast.

Prema rečima Bojana Klačara iz Cesida, teško je predvideti izlaznost, ali on očekuje da izađe oko polovine upisanih birača.

- Izlazak na izbore je lična stvar. Najbolje je da pojedinac, shodno tome šta vidi kao političku ponudu, odluči da li izlazi na izbore ili ne. Važno za legitimitet svakoj vlasti je da izlaznost bude na visokom nivou. Opet, treba dodati da na izlazak utiču i faktori poput administrativnih razloga, da li je vreme lepo ili nije, možda neki privatni problem - kaže Klačar.

