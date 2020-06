Hvala gradjanima Srbije na ogromnom poverenju koje su nam ukazali! Sada moramo da radimo još više! Ovog jutra o upravo završenim #izbori2020 u emisiji @jutronaprvoj kod @jjovanajoksimovic #snssrbija #zanasudecu 🇷🇸

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on Jun 21, 2020 at 11:49pm PDT