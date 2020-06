NOVA SKUPŠTINA DO 25. JULA: Prvo će RIK da proglasi konačne rezultate izbora, a evo i do kada

Srbija bi novi saziv parlementa trebalo da dobije do 25. jula, odnosno 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora, koje RIK treba da proglasi u roku od 96 sati od zatvaranja birališta. Budući da nije bilo većih nepravilnosti na biračkim mestima, i da se ne najavljuje značajnije ponavljanje izbora u nekima od njih, RIK bi trebalo konačne rezultate da proglasi do četvrtka, 25. juna, u 20 sati.

U tom slučaju, konstitutivna sednica novog parlamenta trebalo bi da se održi u roku od 30 dana, odnosno do 25. jula. Nova vlada mora biti formirana najkasnije u roku od 90 dana od konstituisanja parlamenta - u suprotnom sledi raspuštanje parlamenta. To znači da nova vlada Srbije mora da bude formirana najkasnije do 25. oktobra.

Izgled budućeg parlamenta, iako konačeni rezultati još nisu proglašeni, već sada je gotovo izvestan - u skupštinske klupe sešće kandidati sa tri liste - "Aleksandar Vučić - za našu decu", koalicije SPS-JS i lista predsednika opštine Novi Beograd i lidera SPAS-a Aleksandra Šapića.

Prema preliminarnim projekcijama, SNS će imati 189 poslanika, koalicija SPS-JS 32 poslanika, a lista SPAS 12 poslanika. Uz njih, poslanički mandate pripašće i strankama manjina, kojima je za ulazak u parlament potreban prirodan prag.

Blizu cenzusa, ali ipak ispod tri odsto glasova, bar prema dosadašnjim rezultatima, je POKS, sa 2,68 odsto, Savez vojvođanskih Mađara (SVM) sa 2,48 odsto i Suverenisti sa 2,24 odsto glasova. Prema rezultatima RIK-a, do 10 sati danas, Pokret Metla 2020 osvojio je 2,16 odsto, SRS 2,08 odsto glasova, a ostale liste osvojile su ispod dva odsto glasova. Prvu sednicu novog saziva Narodne skupštine zakazuje predsednik iz prethodnog saziva.

Narodna skupština na prvoj sednici potvrđuje poslaničke mandate, a konstituisana je potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika. Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić, sinoć je po proglašenju prvih rezultata izbora, kada je postalo jasno da je lista koja nosi njegovo ime ubedljivo trijumfovala, rekao da će nova vlada biti formirana u ustavnom i zakonskom roku, a da će najveća stranka, odnosno lista, sarađivati sa svima.

(Kurir.rs/Tanjug)

