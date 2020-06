ŠTA JE NAPRAVIO SAVEZ ZA SRBIJU: Đilas, Vuk i Boško bojkotom uništili opoziciju, a sad ne preuzimaju odgovornost!

Još u izbornoj noći, nakon što su saopšteni podaci o izlaznosti na birališta, postalo je jasno da je definitivno propala ideja bojkota, koju je mesecima zagovarao Savez za Srbiju (SZS), ocenjuju sagovornici Kurira! Međutim, ključni akteri SZS - Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović i dalje ne preuzimaju odgovornost što su idejom o bojkotu maltene potpuno uništili opoziciju.

Korona i kiša

Kad se ima u vidu da je izlaznost na izbore bila oko 50 odsto, a da se ranijih godina kretala između 55 i 60 odsto, jasno je da je bojkot-opozicija u nedelju kod kuće zadržala manje od deset odsto glasača, jer treba imati u vidu da je na izlaznost uticala i situacija sa koronavirusom, kao i loše vremenske prilike. Vladimir Pejić smatra da je lideri opozicije koji su pozivali na bojkot izbora pre svega trebalo unapred da kažu neki procenat izlaznosti za koji smatraju da bi bio uspešnost bojkota.

- To pak nismo uspeli da čujemo, pa je njihova sadašnja naknadna pamet samo loš alibi za neuspeh ideje. U pitanju je čista matematika, i po broju izašlih birača jasno je da bojkot nije uspeo, a da se dogodilo da je lider SNS Aleksandar Vučić dodatno ojačao. Realno, to bi se dogodilo i da su bojkotaši izašli na izbore. No, oni su možda zadovoljni što nisu učestvovali jer nisu imali priliku da pokažu neke slabosti, ali, sve u svemu, uz koronu i sve ostalo, ovo je izlaznost koja je na prihvatljivom nivou sve i da nije bilo bojkota - ocenjuje Pejić za Kurir.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu odgovornost smatra da su sve političke stranke koje su bojkotovale prekjučerašnje izbore nestale sa političke scene Srbije. On ocenjuje da je SZS idejom o bojkotu uništio sopstvene političke organizacije i da bi zato Đilas, Jeremić i Obradović morali da snose političku odgovornost.

Lukav plan

- Kompletna strategija bojkota bila je lukavi plan Dragana Đilasa, koji je za cilj imao gušenje njegove političke konkurencije u opoziciji, jer je on jedini koji može da politički preživi u vanparlamentarnom statusu naredne četiri godine s obzirom na veliki imetak koji poseduje - navodi Rajić.

Vladimir Vuletić: Najveći gubitnici Da su najveći gubitnici parlamentarnih izbora stranke koje su pozivale na bojkot, smatra i sociolog Vladimir Vuletić. - Pozivanje na bojkot dovelo je do toga da je opozicija izgubila tradicionalna uporišta, kao što su centralne beogradske opštine, ali i druga uporišta u Srbiji. Izlaznost je bila na uobičajenom nivou umanjena za ono što su posledice poziva na bojkot i straha od korone - kaže Vuletić.

Bilčik i Fajonova: Za žaljenje je odluka o bojkotu Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i šefica Delegacije EP za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon kažu da je za žaljenje što su neke opozicione stranke ostale pri bojkotu i pored uloženog napora da se poboljšaju izborni uslovi. Oni u zajedničkom saopštenju dodaju da odsustvo proevropskih parlamentarnih stranaka u opozicionom bloku ne sme da potkopa proevropsku odlučnost Srbije i njene težnje ka pridruživanju Evropskoj uniji.

Ivana Žigić

