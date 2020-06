KOGA BI VUČIĆ MOGAO DA UVEDE U NOVU VLADU: U igri Čeda, UDS i POKS

Pored njih, poziv za učešće u novoj vladi mogao bi da dobije i neko iz NVO sektora, saznaje Kurir.

- Neću da pokazujemo bahatost i aroganciju, hoću da pravimo kompromise. Važno je da pokažemo da i u formiranju nove vlade nismo bahati, da ćemo uzimati i ljude s lista koje nisu prešle cenzus - rekao je Vučić u izbornoj noći u sedištu SNS.

Izvor Kurira navodi da još nije zacrtano ko su tačno ti ljudi, ali da je izvesno da bi to mogao da bude neko, pre svega, iz demokratsko-građanskog bloka - UDS ili LDP. - Kako će pred novom vladom biti više izazova za koje je potreban širi društveni konsenzus, pre svega o pitanjima Kosova i Evropske unije, logično je da SNS pozove nekog političara iz UDS ili lidera LDP Čedomira Jovanovića da budu deo novog kabineta - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Postoji mogućnost da nešto bude ponuđeno i POKS. Međutim, teško da će monarhisti biti članovi nove vlade, sve i da dobiju ponudu, jer su oni u izbornoj kampanji tvrdili da će biti opozicija svim republičkim vlastima dok god se ne prihvate načela monarhije.

Nije isključeno ni da u novu vladu uđe neko prepoznatljivo lice iz NVO sektora, dodaje naš izvor. - Uz tog nekog političara iz demokratsko-građanskog bloka čija stranka nije prešla cenzus i prepoznatljivog aktivistu iz NVO sektora vlada bi bila kompletna za borbu na svim spoljnopolitičkim frontovima - ističe naš izvor.

Tehnički, prema rečima Bojana Klačara iz Cesida, nema prepreka da SNS pozove u vladu osobu iz stranke koja nije prešla cenzus.

- Neuobičajeno je, ali nema prepreka. Ta osoba može biti deo izvršne vlasti kao pojedinac i sa svojim političkim kapitalom, ali stranka koja je ispod cenzusa ne može biti u parlamentu, pa ni deo parlamentarne većine. Ne mora da napusti tu stranku, ali na taj način učešće u stranci postaje politički neupotrebljivo. Realnije je da ta osoba bude angažovana na oblastima koje traže široki konsenzus, Kosovo, EU, krupna politička pitanja - navodi Klačar.

Na pitanje - ukoliko bi je SNS pozvao u vladu ili joj ponudio da vodi neku kancelariju, da li bi prihvatila takvu ponudu, Čomićka je odgovorila: - Ne. Kako je pojasnila odgovarajući na pitanja zašto joj je to neprihvatljivo, te da li bi makar sela da čuje ponudu - "ne" je odgovor na sve što nije zasluženo na izborima. - Zato što je neuspeh na izborima zaslužen i time prestaje moja javna, institucionalna i politička odgovornost, a stranku nemam, pa nema ni stranačke. Ostaje lična i privatna odgovornost da radim ono u šta verujem i što smatram ispravnim, otud "ne" za bilo šta što nije izborima zasluženo - kazala je ona.

Zorana Mihajlović

Volela bih da u vladi bude više obrazovanih ljudi

Zorana Mihajlović, ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, kazala je da je za pitanje o sastavu nove vlade rano i da je važno da se prvo formira parlament.

- Ako me pitate kakvu bih vladu ja volela da vidim, to je da bude još bolja i efikasnija, sa još više obrazovanih, iskusnih i sposobnih ljudi. Ko god bude vodio ministarstvo na čijem sam čelu, sugerisaću da ono ostane jedinstveno jer znam koliko su ovi resori povezani i da je to ključ da se projekti realizuju brže i efikasnije. Kad smo 2014. formirali vladu, Aleksandar Vučić je doneo tu odluku i pokazala se kao odlična - rekla je Mihajlovićeva, kao i da ona voli svoj posao i da ga radi kao i pre.