VUČIĆ POSLE SASTANAKA SA ZVANIČNICIMA EU: Verujem da do 2026. postajemo članica EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas uverenje, na osnovu razgovora u Briselu, da će se na kraju mandata nove vlade, 2024. godine, završiti pristupni pregovori Srbije I EU, te da je realno da Srbija postane članica Unije do 2026.

- Verujem da ulazimo u novu fazu odnosa sa Evropskom unijom (EU), i verujem da do 2024. godine i kraja mandata nove vlade završavamo sva poglavlja, i da članica Unije postajemo 2026. godine. Neću da pričam detalje, ali zadovoljan sam kroz koje smo sve detalje prošli, u razgovoru sa Der Lajen, uveren da sa optimizom ulazimo u novu fazu odnosa EU i Srbije - naglasio je Vučić posle razgovora sa funkcionerima EU i primetio da se u Briselu za sva ta pitanja stvara pozitivna klima.

Vučić je, u izjavi novinarima, istakao da je to njegova nada i verovanje, podsećajući da je on ili pragmatičan, realističan, pesimističan, a optimističan veoma retko.

- Mislim da postoji dobra klima u EU da se razmatra ubrzani napredak Srbije, a istovremeno veća želja kod nas i promenjena situacija da se ubrza naš evropski put - podvkao je on.

Preneo je da je bilo razgovora o infrastrukturnom povezivanju unutar regiona, kao i o novcu koji bi Srbiji pripadao u narednom periodu iz takozvana dva "džepa" EU.

- Jedno su IPA fondovi, i to ne mali novac. Drugo su garantne šeme, to jest garancije, što je takođe veliki novca - objasnio je on dodajući da su treća stvar projekti za ceo region, pošto je ideja EU da se svi glavni gradovi Balkana spoje autoputem, prugom.

Reč je, prema njegovim rečima, o kombinaciji onog što je Berlinski proces predstavljao od početka.

- To su stvari koje su za nas od suštinskog zančaja, ali su razgovori sa Prištinom od ključnog značaja da bi mogli da očekujemo taj novac - rekao je Vučić.

Ukazao je da očekuje nastavak razgovora sa Prištinom za dve do tri nedelje.

Preneo je da je sa zvaničnicima EU razgovarao o situaciji U prištini, šta možemo da očekujemo i kako bi mogli izgledati njihovi uslovi.

Ukazao je da je razgovarao i sa izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom o svim važnim temama i da sada, nakon posete Beogradu, postoji komunikacija na dnevnom nivou.

Rekao je da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen bila veoma pripremljena i da joj je zahvalan na pažnji koju je posvetila Srbiji.

Kazao je da ju je pozvao da poseti Srbiju i izrazio uverenje da će to učiniti pre kraja godine, kada prođe korona kriza.

