EKSKLUZIVNO NA KURIRU VUČIĆ KAKVOG NE ZNATE, SASVIM LIČNO: Kad završim s politikom, biću košarkaški trener!

Ekipa Kurira provela je s njim jedan dan i uverila se iz prve ruke kako zaista izgleda život šefa države. Ekskluzivno smo zavirili u predsednikov privatni život, otkrio nam je kako se priprema za važne državničke susrete, šta mu nedostaje, koji mu je neostvareni san...

Aleksandar Vučić je u politiku ušao jako mlad, bio je jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta koji je završio sa prosekom "deset". Dugo se kalio u opoziciji, a, evo, već osam godina vlada Srbijom. Da može da vrati vreme, ima li nešto drugo čime bi u životu voleo da se bavi.

- Trudio bih se da radim marljivo. Neka moja neispunjena želja je da treniram neke klince. Nekog kluba, zemunske Mladosti ili nekog Ušća. Neke pionire ili kadete, klince. To mi je najveća želja!

Kurir: Jel ste imali veće ambicije, da to bude veći klub?

- Ne, samo mali klub. Ne postoji ništa lepše nego kad subotu i nedelju provedete s mladim igračima, s nekom decom koju nešto možete da naučite. Ali za to moram da upišem Višu trenersku pa mi je to plan u narednom periodu. Možete da pratite i kako ću da polažem ispite. Samo su mi sad rekli da tu ima nekih problema, drugačije je to nego što je ranije bilo. Nešto tog tipa bih da upišem, pa ako to uspem, možda jednog dana ostvarim svoj san...

Sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarali smo i o pritiscima na Srbiju, situaciji s koronom, o deci, neostvarenim željama, zbog čega ne spava...

