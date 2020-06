PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO VIDOVDAN: Na današnji praznik smo činili velike stvari, prerastao je mit i postao istorija!

Vidovdan je jedan od onih praznika, koje smo, tokom istorije, činili velikim, i kada smo gubili i dobijali, i kada smo činili velike i časne stvari, i, mnogo ređe, nečasne. Vidovdan je prerastao mit i postao istorija, naša istorija, teška i previše krvava. Ona koje danas nemamo razloga da se stidimo, naprotiv, ali još manje imamo pravo da koristimo Vidovdan kako bismo obmanjivali buduća pokoljenja. I ništa bolje, i ništa više, od Vidovdana, ne pokazuje koliko je stvaranje istorije i budućnosti u našim rukama, koliko zavisi od nas i onoga šta, kako i koliko radimo. Zato je važno da, baš danas, još jednom pokažemo koliko smo spremni da svoju zemlju sačuvamo, odbranimo od svakog zla, i načinimo je velikom, poštovanom, i to na zemlji, a ne samo na nebu. Ubeđen da smo za to sposobni, verujući u Srbiju, u svakog čoveka i ženu u njoj, čestitam vam Vidovdan, naš najvažniji dan, dan koji će postojati dok je Srba i Srbije!

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jun 28, 2020 at 2:01am PDT