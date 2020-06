BURNA SEDNICA GLAVNOG ODBORA: Lutovac pokrenuo postupak za isključenje Balše, Kene, Lečića...

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac pokrenuo je postupak isključenja iz stranke Balše Božovića, Radoslava Milojičića Kene, Slobodana Milosavljevića, Branislava Lečića i Gorana Jaića, a izvršni odbor će ih u staturarno propisanim rokovima isključiti iz stranke, saopštio je DS posle sednice Glavnog odbora u Šapcu.

Kako se navodi u saopštenju, Lutovac je Božovića, Lečića, Jaića, Milojičića i Milosavljevića nazvao organizatorima "propalog pokušaja preotimanja stranke uz pomoć funkcionera Srpske napredne stranke i fizičke opstrukcije na sednici Glavnog odbora".

"Ni oni, ni Aleksandar Vučić ne mogu da zaustave reformu DS koja je spremna da stane protiv Vučića i vrati se na čelo poštene, građanske, evropski orijentisane Srbije", ističe se u saopštenju DS.

Lutovac je na Glavnom odboru u Šapcu poručio da je DS alternativa, a ne saradnik vlasti.

"Odbranili smo Demokratsku stranku, odbranili smo bojkot i opoziciju, a oslobodićemo i Srbiju od režima Aleksandra Vučića", poručio je Lutovac, a navodi se u saopštenju DS posle sednice Glavnog odbora u Šapcu.

Demokratska stranka danas je razrešila sekretara DS Gorana Jaića i na njenogo mesto izabrala Dušana Dinića, a dosadašnju potpredsednicu Draganu Rakić izabrala za zamenicu predsednika DS.

Raspravljalo se i o žalbama članova Statutarne komisije čije je članstvo u Demokratskoj stranci suspendovano na godinu dana i Glavni odbor je potvrdio tu odluku.

Na dnevnom redu našli su se i predlozi za smenu nekoliko članova Izvršnog odbora, koje je Glavni odbor i izglasao, sa izuzetkom Bogdana Tatića koji će nastaviti da obavlja svoju funkciju.

Danas je u Šapcu održan nastavak započete sednice, a odmah potom i nova sednica Glavnog odbora Demokratske stranke, navodi se u saopštenju i dodaje da je sednicama prisustvovalo i verifikovalo se 196 od ukupno 367 članova GO DS.

Upitan o današnjem skupu članova GO u Beogradu, Lutovac je poručio da je samo sednica GO u Šapcu bila legitimna i da ne mogu da postoje dva GO stranke.

"Nama treba 300 Spartanaca koji će ovu stranku učiniti efikasnom, jakom strankom koja služi opštem interesu. Ja Vas pozivam da nastavimo sa reformama, da povratimo poverenje građana jer mi moramo svojim delima da pokažemo da smo stranka koja je spremna da preuzme vodeću ulogu u Srbiji", poručio je Lutovac.

(Kurir.rs/FoNet)

Kurir