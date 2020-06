UŽAS NA GAZIMESTANU: Specijalci ROSU uhapsili 2 mladića zbog SRPSKE ZASTAVE, a onda ih PREBILI (VIDEO)

Na izlasku iz spomen kompleksa dvojica 20-godišnjaka iz Lapljeg Sela, Vojslav Simić i Stefan Trajković, privredeni su zbog nošenja zastave.

Stefan Trajković kazao je za RTV Kim, da je, nakon što je policajac tražio Vojslavu Simiću da spakuje zastavu, "krenuo da odbrani druga".

Posle toga, došlo je do incidenta, specijalne jedinice policije su ih privele, a kasnije na magistralnom putu ka Prištini, oslobodile. "Kada smo krenuli kući, Vojslav je imao zastavu u ruci. Prišao mu je jedan policajac i tražio mu je da spakuje zastavu. Kada sam video da se otimaju oko zastave, krenuo sam ka njima, da odbranim druga i da ne dam zastavu. Onda se situacija smirila i zastavu nisu uzeli. Došla je ROSU i krenuli su da nas fizički savladaju, dobili smo nekoliko udarca i ubacili su nas u kola“, naveo je Trajković.

On je kazao da su ih policajci u autu tukli, a potom ih izbacili iz na magistralnom putu Priština-Mitrovica, nedaleko od Gazimestana.

"Bila su dva policajca sa nama u kolima pozadi. Kada smo se odvojili od mase, krenuli su da nas tuku po rebrima, glavi i leđima. Policajac koji je vozio udarao je mog druga laktom u glavu. Govorili su da ovde toga nema, da je ovo njihovo. Pustili su nas na magistalnom putu i nisu dozvolili da se vratimo na Gazimestan. Usput je naišla je jedna porodica iz Preoca koja nas je pokupila i odbacila do Lapljeg sela", rekao je Trajković.

On je naveo da nemaju vidljive povrede i da su nakon pregleda u Domu zdravlja u Gračanici upućeni na hirurgiju. "Pregledala me je doktorka, osećam da me leđa sve više stežu i da ne mogu da dišem, videćemo sada šta će nam reći na hirurgiji", zaključio je Trajković.

(Kurir.rs/RTV KIM)

