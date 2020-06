ANA BRNABIĆ: U Beogradu će sutra sigurno biti uvedene mere! Evo kakva ograničenja to podrazumeva

Premijerka Ana Brnabić rekla je da će na sutrašnjoj sednici Kiznog štaba biti uvedene nove epidemiološke mere.

"To će biti mere koje su u skladu sa onim što smo videli u nekim lokalnim smaoupravama, kao što je Novi Pazar, Kragujevac, Užice, Vranje i gledaćemo da to ne budu mere za čitavu teritoriju Srbije, već tamo gde imamo problem. U Beogradu će biti uvedene svakako, jer je više od dve trećine zaraženih i to je uglavnom mlađa populacija", rekla je Brnabić u emisiji "Hit tvit" na TV Pink.

foto: Printscreen

Sednica Kriznog štaba zakazana je za sutra u 10 sati.

"Verovatno je da će se zatvoriti klubovi, videćemo za restorane. Ekonomija mora da nastavi da radi, restorani, klubovi jesu ekonomija, od budžeta države se plaćaju penzije. Svakako neće biti više onoliko restriktivnih mera i zatvaranja kao što je bilo", dodala je Ana Brnabić.

foto: Printscreen

(Kurir.rs)

Kurir