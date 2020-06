VIDA OGNJENOVIĆ, JEDAN OD OSNIVAČA DS, ZA KURIR: Lutovac priča besmislice! Demokrate će vratiti staru slavu!

To što su smenili Jaića i izbacili Balšu Božovića, Lečića i ostale vidim kao kaznenu ekspediciju, i to stvarno nema nikakvog smisla, ocenila je Ognjeovićeva

Vida Ognjenović, jedan od osnivača Demokratske stranke i predsednica organizacionog odbora za održavanje neposrednih izbora u toj stranci, u razgovoru za naš list otkriva da se u politiku vratila jer smatra da može doprineti demokratama da vrate staru slavu i ožive partiju.

Za aktuelnog lidera partije Zorana Lutovca kaže da iznosi zlonamerne i besmislene fraze, i ističe da se ona nada skorom održavanju unutarstranačkih izbora.

Kako komentarišete smenu sekretara DS Gorana Jaića, Balše Božovića, Lečića, Kene..?

- Smatram da je to kaznena ekspedicija i da to stvarno nema nikakvog smisla.

Rukovodstvo stranke s Lutovcem na čelu optužuje svoje članstvo za saradnju sa SNS. Koliko su takvi navodi utemeljeni?

- Potpuno su neutemeljeni, to je besmislena odbrana. Jasno je da je to zlonamerno, a da nije zlonamerno, bilo bi smešno.

foto: Zorana Jevtić

Lutovac je poručio organizatorima skupa u nedelju u Domu omladine da "skinu političke maske i da se pogledaju u oči"... Kako vidite tu izjavu?

(smeh) Smatram da je to jedna besmislena fraza. Nemamo nikakve političke maske, niko od nas, među nama su uglavnom ljudi koji su po trideset godina u stranci. Osim demokratske maske, nikad drugu nismo imali.

Ponovo ste politički angažovani i predvodite organizacioni odbor za raspisivanje unutarstranačkih izbora, kakve su vaše procene o budućim izborima?

- Nadam se da će doći do izbora, oni su zakazani za 22. avgust, po Statutu. Treba da od zakazivanja prođe dva meseca, to je izborna procedura. Ukoliko i ranije budemo mogli da organizujemo, možemo da ih obavimo i ranije, pre avgusta.

foto: Zorana Jevtić

Kako vidite današnji DS, nekada najjaču proevropsku stranku? Čiji je cilj da ona nestane?

- Ne znam čiji je to cilj. Možda je to cilj vlasti... Odnosno, nije im to cilj, ali im nije žao što se to događa, to je njima lakše mnogo i ide im naruku. Ne bih da prozivam krivce, nema krivaca, to se događa jer politička organizacija ima svoje uspone i padove. Grupa od 137 bila je fizički prisutna na skupu u Domu omladine i njih preko pedeset su se javili od kuće jer nisu hteli da izlaze zbog korone, ali pratili su sve vreme sednicu. Okupili smo se upravo zato što nam se činilo da postoji neka oseka u radu DS, nekako nam se ona povukla i marginalizovala, nije vodila glavnu reč u opozicionom političkom životu. Zbog toga smo mi smatrali da je treba probuditi, napraviti izbornu skupštinu, motivisati članstvo.

DS je stranka sa najdužom tradicijom, da li smatrate da ona može da vrati staru slavu?

- Ubeđena sam da može, inače se ne bih danas bavila ovim. Nemam ni kad jer imam mnogo drugih poslova.

O ujedinjenju sa SDS i ZZS Koji su benefiti ujedinjenja DS sa SDS Borisa Tadića i Zajedno za Srbiju? - Ujedinili smo se, to znači da ćemo ujediniti energiju, radimo zajednički. Potpisujemo protokol ove nedelje i počinjemo da radimo, odnosno nastavljamo. Na sednici GO 2019. je usvojena ta ideja o ujedinjenju. Radićemo što i sad radimo - opozicione stranke su kritička akcija, pratićemo šta se događa kod nas, učestvovaćemo u političkom životu, organizovati dijaloge i učestvovati u društvenim akcijama.

Razgovarala: Kristina Vasković Foto/Source:Dragana Udovičić

Kurir