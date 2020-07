TADIĆU, POČISTI ZA SOBOM: Đilasa, Jeremića i Lutovca stvorio bivši šef države, sada im je vreme da se sklone u stranu

Savezu za Srbiju, političkom projektu Dragana Đilasa, izbrojani su poslednji dani. U ovu novu etapu rastavljanja, pa ponovnog sastavljanja srpske opozicije ulaze pojedinačno stranke i njihovi lideri kojima je svima zajednički politički "odgoj" u Demokratskoj stranci i stasavanje uz njenog bivšeg lidera Borisa Tadića.

Jer, ako lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, lider Narodne stranke Vuk Jeremić i lider DS Zoran Lutovac imaju političkog oca, onda je to svakako Tadić.

Odskočna daska

On je, kao predsednik Srbije i najmoćnija figura u državi od 2004. do 2012. godine, za svu trojicu bio odskočna daska, koju su oni kasnije iskoristili za prikupljanje sopstvene moći. Propast bojkota i nemoć opozicije nakon izbora mogli bi da postanu povoljna okolnost upravo za Tadića i šansa da se ozbiljnije vrati na političku scenu.

Đilas ulazi u politiku i učlanjuje se u DS upravo 2004, kada dobija od Tadića prostor za uzlet - postaje direktor Narodne kancelarije predsednika republike, zatim u maju 2007. ulazi u Vladu kao ministar zadužen za nacionalni investicioni plan. Već u julu 2008. smešta se u fotelju gradonačelnika Beograda. Đilasova politička moć istovremeno je rasla i u DS, pa je kao neprikosnoveni lider beogradskih demokrata 2010. postao i potpredsednik stranke.

Tadićevu moćnu eru koristi obilato i Vuk Jeremić, prvo kao njegov savetnik dok je bio ministar telekomunikacija SRJ, zatim ga od 2003. savetuje kao ministra odbrane, a 2004. postaje šef spoljnopolitičkog tima predsednika Srbije. Od 2007. pa sve do 2012. i pada demokrata s vlasti Jeremić vodi srpsku diplomatiju. Lutovac je 2007. voljom tadašnjeg predsednika Tadića postao prvi ambasador Srbije u Crnoj Gori, a na čelo DS dolazi 2018.

Dijalog i strategija

Profesor FPN Zoran Stojiljković smatra da bi Tadić mogao da se nađe u poziciji onoga ko inicira dijalog, posreduje i uobličava opozicioni nastup, koji mora imati programsku strategiju.

- On jeste najstariji, ima iza sebe dva mandata predsednika Srbije i period kada je vodio DS sa velikim potencijalom, do 2012. On može da ponudi razum, odmerenost i veštinu da napravi saveze, ali dalje od toga ništa - ocenjuje naš sagovornik.

Bojan Klačar Tadić ima politički kapital foto: Zorana Jevtić Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže da Tadić ima veliki politički kapital kao bivši predsednik i ubedljivo je najprepoznatljiviji opozicioni političar: - A to jeste važan element za svaku kampanju. Ipak, sada je prerano govoriti o njegovim šansama i da bude predsednički kandidat, a još manje o šansama na izborima. Teško je odrediti Tadićevu poziciju, jer on i njegov SDS nikada nisu bili deo SZS i njihov se međusobni odnos vrlo često menjao. Bilo je i dobrih i loših perioda. Sigurno će doći do prekompozicije na opozicionoj političkoj sceni i sigurno je da SZS neće nastaviti da funkcioniše kao što je do sada.

Ne gase SZS, ali... Formiraju Srpsku opoziciju Đilas je juče objavio da će članicama Saveza za Srbiju (SZS) na današnjem sastanku predložiti da se zajedno sa ostalim strankama koje su učestvovale u bojkotu izbora ujedine i da formiraju novu političku opciju - Srpsku opoziciju. On je tako odgovorio na navode medija o "gašenju SZS". Kako je rekao, članicama SZS je predložio da novi politički front Srpska opozicija bude formiran zajedno sa drugim političkim organizacijama koje su bojkotovale izbore, i to onima koje funkcionišu na nacionalnom, ali i na regionalnom i lokalnom nivou.

