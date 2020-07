VUČIĆ: Stanje sa koronom u Beogradu gore nego bilo gde u Srbiji! Nova Vlada u zakonskom ROKU!

O mandataru

Na pitanje da li razmišlja o mandataru, potvrdio je da razmišlja, kao i da mnogi izmišljaju imena, ali da će se to tek čuti.

- Vidim da svi drugi više brinu nego ja. Ljudi vole da se bave tim, ali to je deo medijskog posla. Znaćete kad bude vreme za to.

Vučić je rekao da i u narednim danima ima dosta obaveza, i dodao da je za njega problem što nije video dovoljno angažmana kod određenog broja ljudi kada situacija nije laka i jednostavna.

- Kada je teško svi se nekako sklone, i to je bio jedan od razloga što sam Ani hteo da pomognem oko Novog Pazara. Ona se bori i to je stvar koju poštujem više od svega. To je u politici najbitnije - rekao je Vučić.

Kako kaže, još od prošlog petka je predlagao da se ide u Pazar, ali dodaje da ne može sve da spadne na dva čoveka.

O izborima i budućoj Vladi

- Čudi me što je izlaznost na ponovljenim izborima u Beogradu 4,3% - rekao je Vučić na pitanje o izborima

- Vlada će biti u ustavnom i zakonskom roku.

Vučić o Kosovu

- Očekuju nas važni razgovori u Beogradu. More da se dogovore Nemci i Francuzi šta će biti sa nama, mi nepriznajemo nezavisnost Kosova. Mi smo spremni za dijalog. Slušao sam 500 nekih predloga, ali ništa nisam dobio na papiru.

Na pitanje kakve šahovske poteze će Srbija vući, Vučić je rekao:

- Pritisnuti smo na tabli, ali moramo da budemo strpljivi. Moramo uvek biti u iznudici, ali moramo da vodimo računa o sledećem potezu, dodao je predsednik.

Vučić o korona virusu u Beogradu - Stanje u Beogradu je gore nego bilo gde u Srbiji. - Zdravlje ljudi je najvažnije, ali će opet neko doći i pitati a što mi je smanjena plata, što nemam goriva, uglja, penzije. - Moramo naći sredinu, ne kukati što čekamo u redu i ne idemo da se testiramo po 16 puta, to je slučaj u Beogradu, a imamo ljudi koji su umrli, jer nisu ni stigli da se testiraju. Govoreći o eventualnim novim merama, kratko je prokomentarisao: - Ja potpuno verujem struci i njima to prepuštam. - Sedemdeset odsto zaraženih je u od jutros u Beogradu, a stanje je alarmantno i u Vojvodini.

Vučić o Novom Pazaru

- Veliki broj zaraženih lica je izazvalo brigu i donelo probleme ljudima u Pazaru, a muku zdravstvenim radnicima, a onda su počele i sve druge stvari da se događaju koje uz to idu, od politike pa redom sa lažima. U svakom slučaju, potpuno je jasno da je u Novom pazaru najureženija bolnica, uprkos svim lažima, kako od 10 respiratora, rade samo tri, pa redom. Kada se igrate takvim stvarima u mestu gde ljudi umiru, to govori koliko loše želite zemlji svojo, rekao je Vučić.

- To su sve laži, svi resporatori rade. Mi smo ih odneli dole, u ovom trenutku tri osobe su na respiratoru, i još dva koja nisu uključena. Treba da se pokaže više pažnje ljudima u bolnici, pacijentima. Najlakše je okriviti nekog drugog, ljudi su umorni, svaki dan treba da prime od 65 do 100 ljudi. Najgore je kad bivši narko dileri skandiraju predsednici Vlade. Još 14 ljudi iz Kragujevca je poslato u Novi Pazar. Ljudi su zabirnuti morate da brinete o njima.

- Evo ja vas molim da pokažete slike bolnice Novog Pazara iznutra i spolja.

Najlakše je okriviti drugog, a najgore kad bivši narko dileri skandiraju predsednici Vlade

Najlakše je svaliti krivicu na drugoga. Lekari su umorni, dodao je on. Da je sve ovo pokušaj političke manipulacije, potvrdio je i predsednik i zapitao

- A šta je to što nedostaje, osim lekara i medicinskog osoblja.

Problem je unutrašnja organizacija i sistemske greške, bez obzirada li se radi o greški na lokalnom ili centralnom nivou, ali ne možte zbog toga da optužite državu, dodao je predsednik.

- Najgori su mi oni iz Beograda koj i se raduju svakoj smrti,a u svakoj smrti vide svoj politički uspeh.

Ističe da je u Pazaru bio problem unutrašnje organizacije, kako kaže, dogodile su se sistemske greške, ali ne može da se kaeže da nema opreme, kada to, dodaje, nije tačno.

- Kažu nema testova, a mi imamo 200.000 PCR testova, a pričaju kako nema, a mi svaki dan kupujemo testove. Ne možemo da zatvorimo zemlju. Ne možemo da otpustimo građane. Nerealno je da je situacija u BIH bolja nego kod nas, to je nerealno. Bolnica u Novom Pazaru je bolja od svih bolnica nego u BiH.

Spekulisanje o zdravstvenom stanju predsednika

Na pitanje, što ga nije bilo par dana u javnosti i konstataciju da se spekuliše da je u pitanju odsusvo zbog lošeg zdravstvenog stanja, kako nagađa javnost, odgovorio je:

- Dušebriznici bi voleli da mi se nešto dogodi, ali neće grom u koprive, kartko je odgovorio predsednik i na pitanje da li je dobro, rekao da je, kao i što se vidi, sve u najboljem redu.

- Najviše volim kad se pojave komentari "Crko da Bog da". Ali ono što je mnogo važnije od mog zdravstvenog stanja, je stabilnost Srbije.

- Kad god mi bude bilo loše, javnost ću o tome i obavestiti, kao što sam i do sad radio, rekao je Vučić.

Vučić kaže ljudi su zabrinuti, i dodaje da mora da brine o ljudima.

- Mi smo u Novi Pazar, Tutin i Sjenicu uložili više nego što je bilo koja druga vlast još od Tita radila, a u naredne dve, tri godine prestićićemo i ono što je ta vlast uradila - rekao je Vučić i dodao da neće da dozvoli bilo kome da pokazuje kako je tamo užasna situacija i da unosi paniku među narod.

Kako kaže, može da se vidi kako izgleda bolnica u Novom Pazaru i ističe da će država nastaviti ulaže i kroz puteve i kroz bolnice tamo i dalje.

- Neki su želeli da politički zloupotrebe ovu situaciju u Novom Pazaru. Pri razlog je taj što je lista koju vodim ubedljivo pobedila tamo, i to nije mogla da pobedi samo zahvaljujući srpskim glasovima, i zato neću da dozvolim svim neodgovornim ljudima da nam unose nemir i u Novi Pazar niti bilo gde u Srbiji - rekao je Vučić i dodao da ne postoji stvar koja nedostaje.

Dodaje da je problem bio unutrašnje organizacije, kako kaže, dogodile su se sistemske greške, ali ne može da se kaeže da nema opreme, kada to, dodaje, nije tačno.

