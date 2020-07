ĐILAS, JEREMIĆ I LUTOVAC ZAKOPALI DEMOKRATSKU STRANKU: Tadić ih doveo i dao im funkcije, a oni potpuno uništili partiju

Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Zoran Lutovac, osnivači Saveza za Srbiju, uskočili su na visoke državne i stranačke funkcije zahvaljujući Borisu Tadiću, koji im je kao lider Demokratske stranke i predsednik Srbije omogućio prečicu ka ekspresnom napredovanju.

Osvrt na proteklih dvadesetak godina, pre svega na događaje unutar DS, pokazuje da su sva trojica, čim su pomislili da su dovoljno ojačali, udarili đonom na Tadića a zatim započeli misiju čerupanja i uništavanja Demokratske stranke. SZS im je bio odlična alatka u poslednjoj etapi, u kojoj je DS raspolućen.

Privremeni političari

A kako je došlo do toga da DS praktično odneguje ljude koji su je proteklih meseci maltene "sahranili". Jeremić u srpsku politiku ulazi tek posle petooktobarskih promena, kao strani đak koji se izdaleka borio protiv Slobodana Miloševića. Okolnost da nikada nije osetio suzavac ili makar zalepio stranački plakat na zid smetala je mnogim prvoborcima DS, ali ne i Tadiću koji ga brzo baca u državnu službu, prvo kao svog savetnika, a zatim i kao najmlađeg šefa srpske diplomatije.

foto: Dado Đilas

Četiri godine kasnije, Tadić procenjuje da je vreme da se i Đilas ubaci u vatru. Pravac iz privatnog biznisa i bez stranačkog staža, Đilas dobija šansu da zagospodari Beogradom - i kao šef najvećeg stranačkog odbora i kao gradonačelnik prestonice, iako je uvek govorio da je čovek iz biznisa na privremenom radu u politici.

Fijasko s Merkelovom

Da se Tadić te 2008. nije setio Zorana Lutovca za poziciju prvog ambasadora Srbije u Crnoj Gori, pitanje je da li bi aktuelni lider DS uopšte došao u priliku da 2018, pet godina nakon ambasadorskog iskustva, stane na čelo stranke. Poznavaoci prilika u DS kažu da je Lutovac, do tada funkcioner bez gotovo ikakvog uticaja u stranci, nasledio Dragana Šutanovca na liderskoj poziciji isključivo voljom nekolicine moćnih figura, među kojima su bili Dragan Đilas i Dušan Petrović.

Između ulaska u politiku pomenute trojice, s jedne, i građenja SZS i urušavanja DS, s druge strane, postoji čitav niz turbulencija u kojima su ovi akteri isprepletani. Jedna od njih je svakako razlaz Tadića i njegovog pulena Jeremića i to na politici prema KiM, što je dovelo čak i do svojevrsnog fijaska na sastanku Tadića sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Beogradu. Prema svedočenjima upućenih, upravo je Jeremić savetovao Tadića kako da nastupi u razgovorima s nemačkom kancelarkom, a to će ga kasnije, kako se ispostavilo, koštati i gubitka vlasti nekoliko meseci kasnije.

foto: EPA/FELIPE TRUEBA

Tadić je nakon poraza na izborima rekao da Jeremić nije dobro obavljao svoju funkciju, da je koristio više za ličnu promociju i da je posvađao Srbiju sa mnogim zemljama.

Statiranje u kukuruzu

Đilas je nož u leđa Tadiću priredio na predsedničkim izborima 2012, kada je bukvalno zabranio beogradskom odboru DS da pogura kampanju stranačkom šefu.

- Da je beogradska organizacija DS odradila tada svoj posao kako treba, a ne statirala u kukuruzu nakon završenih gradskih izbora, ne bi se desio loš rezultat u Beogradu - bio je iskren Tadić osam godina kasnije, u intervjuu za BBC.

Tadić je tom prilikom otvoreno progovorio i o Lutovcu kao glavnom kočničaru ujedinjenja u veliku DS, pa usput priznao da mu se ovaj od decembra prošle godine nije javio da razgovaraju o tome.

Iza mene pustoš Lutovac ostavio DS van parlamenta foto: Nemanja Nikolić DS je s Lutovcem na čelu ušao u SZS, Đilasov politički projekat, koji je agresivno gurao sve svoje članice u bojkot. Izbori su završeni i DS je ušao u najdramatičniju fazu - em je podeljen, em je ostao van parlamenta. I prethodni projekti Đilasa, poput otkupa duga DS, odnosno guranja stranke u dužničko ropstvo i zavistan položaj, bili su dobra priprema za sadašnje stanje u DS. A ono je trenutno takvo da Lutovac, uprkos devastiranoj partiji, neće da odstupi sa liderske pozicije, jer ne priznaje struju koja mu se suprotstavlja, pre svega zbog neprikladnog savezništva sa Đilasom.

Kurir.rs

Kurir