VELIKI IZAZOVI PRED SRBIJOM! Predsednik jednim obraćanjem UMIRIO SRBIJU! Vučiću, imaš li tim za ono što nam predstoji?

Samo dva dana nepojavljivanja predsednika Aleksandra Vučića u javnosti bila su dovoljna da se stvori panika i da se neki problemi učine nerešivim. Nakon svega što je javnost videla i čula za to vreme, mora se postaviti pitanje - kakve su promene potrebne u timu koji vodi najodgovornije poslove u državi.

Aleksandar Vučić danas je priznat u celom svetu i uživa veliko poverenje kod lidera najmoćnijih zemalja kao retko koji njegov prethodnik. Čak su neki svetski mediji ovih dana, poredeći regionalne političare s Vučićem, za njih rekli da su „politički patuljci“. Ali da li je tim sa jednim vrhunskim igračem dovoljan?

Jer, nemoguće je da „kola vuče“ mali broj ljudi. Sada su više nego potrebni ljudi koji se bore, koji su hrabri i koji su, pre svega, sposobni za sve zadatke s kojima se država suočava u teškoj krizi koja potresa ne samo našu državu nego i ceo svet.

foto: Marina Lopičić

Važnost problema

Predsednik je, dakle, nakratko bio odsutan iz javnosti i odmah je krenula lavina zluradih komentara, ali i nekoliko važnih problema koji se ne rešavaju. Odmah je postalo više nego evidentno da političari bolje rade kad je Vučić prisutan, a isto se može reći i za rad kriznog štaba za borbu protiv korone - kad je on tu, jedinstveni su i imaju čvrst stav. Paralelno sa svim ovim, sve vreme traje udar medija koji su pod kontrolom interesnih lobija i koji samo čekaju priliku da šire paniku objavljivanjem lažnih informacija i njihovim selektivnim odabirom.

A na sve to, kao što smo sada mogli da vidimo, samo mali broj ljudi iz vlasti - među kojima je i premijerka Ana Brnabić - može da odgovori. Jer trebalo je hrabrosti pa otići u Novi Pazar i izaći pred nezadovoljne građane, među kojima su većinu činili politički aktivisti lokalnih opozicionih stranaka.

- Još prošlog petka sam predlagao da se ide u Novi Pazar, ali ne može sve da spadne na dva čoveka. Kad je teško, svi se nekako sklone i to je bio jedan od razloga što sam Ani hteo da pomognem oko Novog Pazara. Ona se bori i to je stvar koju poštujem više od svega, to je u politici najbitnije - rekao je juče Vučić na Pinku.

foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije Slobodan Miljević

A primer Ane Brnabić ne bi trebalo da bude izuzetak, posebno ne sada kad je Srbija pred brojnim izazovima, pre svih u borbi s koronavirusom. Srbija je nedeljama bila paralisana zbog pandemije, a nakon prvog velikog udara ponovo se suočavamo s porastom broja zaraženih, sa gubicima života... Zdravstveni sistem se još uvek uspešno bori, ali stanje nije nimalo lako. Prognoze iz sveta kažu da tek sledi jak udar korone i da prava borba tek predstoji.

Prave posledice koronavirusa na ekonomiju tek će se videti. Država se zasad uspešno bori i ispunjava sve obaveze prema građanima, ali stanje nije lako. O tome je pričao i Vučić, koji je, govoreći o merama u borbi protiv korone, istakao da je zdravlje ljudi najvažnije, ali da se mora naći sredina i da se moraju poštovati mere.

- Ne smemo da zatvorimo zemlju, od čega ćemo da isplaćujemo plate i penzije -kazao je juče Vučić.

Između velikih sila

Jedan od najvećih izazova biće rešavanje kosovskog pitanja, koje ponovo postaje aktuelnije nego ikad ranije. Pred Srbijom je obnavljanje dijaloga s Prištinom, a naša pozicija nije nimalo laka, jer velike svetske sile u rešavanju ovog pitanja imaju svoje interese. Što se daljih koraka u dijalogu tiče, Vučić kaže da moraju da se dogovore Nemci i Francuzi šta da rade s nama, jer smo mi problem, pošto nemamo isti stav s njima o Kosovu.

Uvek važno pitanje za Srbiju su i evropske integracije. Otvorili smo polovinu poglavlja, ali što smo bliže njihovom zatvaranju, mora još ozbiljnije da se radi. A ako za to nemamo dobar tim ljudi, pregovori sa EU mogu da potraju znatno duže, pa 2026. kao godina našeg pristupanja može ostati samo lepa želja.

A na sve ove probleme, država se konstantno nalazi na udaru biznis-lobija, koji imaju samo jedan interes - profit. U toj nameri oni ne biraju sredstva, te zato neprestano kreiraju lažne afere, šire paniku, rade na urušavanju institucija...

Veliki izazovi pred Srbijom 1. Novi talas korone 2. Ekonomske posledice pandemije 3. Pregovori o Kosovu 4. Približavanje Srbije EU 5. Napadi biznis-lobija na državu

ODGOVOR NA PRETNJE Želim vam sve najbolje Korisnik Instagrama pod pseudonimom Džseher_11_lug napao je Vučićevu porodicu i uputio kletve na račun dece, a kako saznaje Kurir, reč je o sinu Ahmeta Lakote, pristalice SDA Sulejmana Ugljanina. Ahmet Lakota je u bliskim odnosima sa Ugljaninom i u Novom Pazaru ga znaju kao sumnjivog tipa, sklonog krađama i prevarama. - Srbima nema spasa, čim mogu da poveruju u ove riječi Vučka smrada... puhh. Vučiću, dijete ti dabogda crklo od iste bolesti - napisao je pomenuti korisnik. Na to je Vučić odgovorio: - Poštovani, svako najbolje govori o sebi. Ja vama i vašoj porodici i svom narodu u Novom Pazaru želim dobro zdravlje i dug život. Čuvajte se.

STANJE ZBOG KORONE U Beogradu teže nego u Pazaru foto: Marina Lopičić Prema rečima predsednika Srbije, bolnica u Novom Pazaru je jedna od najbolje uređenih i najboljih bolnica u Srbiji i ima svu opremu za borbu protiv koronavirusa. Istakao je da je trebalo Ministarstvo zdravlja ranije da reaguje. Dodao je i da nije tačno da od 10 respiratora koje je odneo u Pazar rade samo tri, već da rade svi. On je apelovao na sve građane da nose maske kako ne bi bilo novih mera i poručio da je epidemiološka situacija u Beogradu „gora“ i „10 puta teža“ nego u Novom Pazaru. - Pogoršava se situacija i u Vojvodini... Što se tiče kliničke slike, i dalje su to većinom pacijenti sa slabijim simptomima, ali i dalje su stari ugroženi, a mladi se zaražavaju najviše - kazao je Vučić.

TIM ZA NEMANJINU Vlada pre zakonskog roka l Vučić je izjavio da će vlada biti formirana znatno pre zakonskog i ustavnog roka. On je rekao da, naravno, razmišlja i o mandataru za sastav nove vlade, čije ime nije otkrio: - Vlada će biti u ustavnom i zakonskom roku, uveren sam i znatno pre toga. Razmišljam o tome svaki dan.

Kurir.rs/ Redakcija Kurira Foto: Marina Lopičić

foto: Kurir

Kurir