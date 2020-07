ŽIKA GOJKOVIĆ ISKRENO ZA KURIR: Tužan sam što nisam ušao u parlament

Žika Gojković, lider POKS, otkriva u intervjuu za Kurir da ova koalicija ipak nije prešla cenzus.

Iako je tužan zbog te činjenice, dodaje, to ih neće demotivisati da nastave da se bore da jedna monarhistička stranka postane parlamentarna.

Poslednje vesti su da POKS ne ulazi u Skupštinu, ali ste vi preksinoć saopštili da ste prešli cenzus. Šta se promenilo u međuvremenu?

- Dobijali smo samo one rezultate s mesta gde smo imali ljude, a nismo ih imali kod svih kutija. Prema tim rezultatima, mi smo bili ubedljivo drugi. To nam je dalo pravo da verujemo da ćemo ipak uspeti. Međutim, ispostavilo se da je ipak od presudnog značaja bilo to što je bio radni dan i što se situacija u vezi s koronavirusom pogoršala. Zbog toga nismo mogli da napravimo bolji rezultat, ali smo bar od početka do kraja uradili sve. Pokazalo se da mnogi samozvani analitičari i veliki novinari koji su danima predviđali da će nam SNS doneti glasove nisu bili u pravu. Pokazali smo, još jednom, da smo svoji i da ćemo takvi uvek i biti.

Koliko tačno imate procenata?

- RIK još ništa ne objavljuje (juče po podne), verovatno oko 2,70. Podeljena su mi osećanja - s jedne strane, drago mi je što smo svima pokazali da, ako imate dobru ideju i dobre ljude, za tri godine možete da napravite ozbiljnu političku organizaciju, a s druge strane, tužan sam jer ogroman rad i trud koje smo svi uložili nisu krunisani ulaskom u republički parlament. Ipak, imajući u vidu da su se bukvalno svi trudili da nas ostave ispod cenzusa, onda je ovaj rezultat obećavajući.

Šta dalje?

- Dobijeno poverenje nećemo izneveriti. Naprotiv, radićemo još više i jače ne bismo li na sledećim izborima napravili još bolji rezultat i konačno formirali monarhističku poslaničku grupu.

O planovima Ne očekujem da nas Vučić pozove u vladu Vučić je rekao da će u vladu uvesti i nekog iz stranaka koje nisu prešle cenzus. Da li očekujete Vučićev poziv? - Ne očekujem, mi smo ipak stranka monarhističkog opredeljenja.

