BRISEL OTKAČIO TAČIJA: Prištinski profesor objasnio zašto ga ne žele kao pregovarača

Sa aspekta položaja na kome se nalazi, predsednik Kosova Hašim Tači može biti legitiman pregovarač u dijalogu sa Srbijom, ali je njegova reputacija narušena nakon najavljene optužnice Specijalog suda za ratne zločine i on nije predstavnik kojeg bi EU želela da ima za pregovaračkim stolom, ocenio je danas za Kosovo-online univerzitetski profesor iz Prištine Mazljum Baraljiu.

Baraljiu je rekao da je "reputacija predsednika Tačija nakon optužnice na niskom nivou i najavljeno je od strane predstavnika i zvaničnika Evropske unije da oni žele da redukuju kontakte sa njim".

"To je očigledno i logično da on nije predstavnik kojeg bi neko želeo da ima pred sobom u zvaničnim odnosima i službenim kontaktima", kazao je Baraljiu.On je naveo "da je mesto predsednika Tačija u dijalogu teško zameniti, s obzirom na to da se dokazao kao vrlo vešt pregovarač". ; "Na osnovu prošlogodišnjih odluka Ustavnog suda, rečeno je da samo vlada zvanično može da zastupa zemlju u inostranstvu, ali zavisi da li će imati konsenzusa izmedju političara u vladi uključujući i opoziciju, kako bi postojao jedinstveni stav prema dijalogu" rekao je Baraljiu.

On je naveo da je "očigledno da partije koje su u opoziciji, nisu zainteresovane da budu deo te platforme, koju vlada već priprema".

Baraljiu je ocenio da trenutna pozicija Vlade Kosova i premijera nije dobra, posebno nakon što je Apelacioni sud u sredu odbio odlaganje zatvorske kazne poslaniku Etemu Arifiju.

"Tako da sada vlada ima 60 poslanika i još je osetljivija i ranjivija i neće imati ni minimum glasova da gura neke zakone i odluke koje su vrlo važne i tiču se ratifikacije medjunarodnih ugovora, koji su vrlo značajni za zemlju", kazao je Baraljiu.

On je dodao da se vrlo lako može desiti da vlada padne, zato što nema većinu u Skupštini.

"Ja se nadam da će prevladati razum i da neće opozicione partije učiniti istu grešku, kao što su pre učnili da u jeku pandemije ruše vladu. Izbori su neminovni, ali sada sve zavisi od razuma i racionalnosti opozicionih političkih partija", rekao je Baraljiu.

