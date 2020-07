SPAS ZA SKUPŠTINU SRBIJE: Naprednjaci za Šapića čuvaju funkciju u parlamentu?

Ukoliko bi Aleksandar Šapić, lider Spasa, uspeo da se dogovori s vrhom SNS o ulasku u vlast, toj koaliciji bi, prilikom podele funkcija, mogla da bude ponuđena Skupština Srbije, saznaje Kurir.

Dobra ponuda

U više navrata, još pre izbora, visoki funkcioneri SNS navodili su da im je Šapić prihvatljiv partner. Prema rečima izvora našeg lista iz vrha vladajuće koalicije, ako bi SNS i Spas uspeli da se dogovore, Šapiću bi bilo ponuđeno da svog čoveka postavi na čelo parlamenta.

foto: Zorana Jevtić

- U toj nekoj načelnoj podeli funkcija i resora, Šapiću bi moglo da bude ponuđeno da neko iz njegove koalicije vodi parlament. Naravno, još ništa nije izvesno, to je samo jedna od opcija koja je na stolu. Ukoliko tako ostane i SNS i Spas uspeju da nađu zajednički jezik i formiraju vladajuću koaliciju, pored mesta predsednika parlamenta, Spas bi mogao da postavi i generalnog sekretara Skupštine - kaže izvor našeg lista i dodaje:

- U ovom trenutku navodi se da je Šapićeva šefica kabineta u opštini Novi Beograd Tatjana Kitanović viđena za mesto generalnog sekretara.

Resori sile se ne dele

Ovde se postavlja pitanje - ako Šapić sa SNS napravi vladajuću koaliciju, da li to znači da će SPS automatski otići u opoziciju? I sam Šapić je kazao u intervjuu pre četiri dana da "ne veruje da je realno da deo vlade budu i Spas i SPS", a da je socijalistima vreme za opoziciju, poručio je i naprednjak Dragan Šormaz.

Međutim, prema rečima Zorana Stojiljkovića, profesora s Fakulteta političkih nauka, teoretski je moguće da sve liste koje su prošle cenzus budu deo vlasti.

foto: Marina Lopičić

- Mogu svi da budu u vlasti - to bi bila vlada nacionalnog jedinstva. Pored tih koji su prošli cenzus, moguće je da ubace i nekog ko nije. Takođe, može da se napravi aranžman da stranke manjina dobiju nešto - da vode neke državne agencije, radna tela... - navodi Stojiljković.

Na pitanje koji su to resori koji se ne nude drugima, to jest koje najveća stranka uvek zadržava za sebe, on kaže:

- Iz teorije, resori glasnosti i sile se čuvaju u svojim rukama: pravosuđe, vojska, policija, službe bezbednosti... Ostalo može i drugima. Pored toga, zadržava se i jedan ekonomski sektor.

Kurir.rs/K.B./Foto:Zorana Jevtić

Darko Glišić SNS razbio na ponovljenim izborima Darko Glišić, predsednik IO SNS, kazao je da je ova stranka na osnovu obrađenog 221 od 234 biračka mesta na kojima je ponovljeno glasanje za parlamentarne izbore odnela ubedljivu pobedu sa 60,2 odsto osvojenih glasova. Glišić je kazao da je SPS osvojio 11 odsto, da je Spas dobio nešto manje, a POKS nešto više glasova u odnosu na izbore održane 21. juna. Naprednjaci su najviše glasova osvojili u Merošini 92,86 odsto, Prokuplju 93,98 odsto i Bojniku 93,83 procenta. - Zahvaljujem građanima što su potvrdili poverenje u nas, Srbija jasno bira svoj put razvoja da se gradi i radi. Jasno nam je da je možda i veći broj biračkih mesta neopravdano obaran, ali evo ponovo smo izašli i ubedljivo pobedili - naveo je Glišić i dodao da će posle ponovljenog glasanja SNS biti na 61 odsto podrške. Predsednik IO SNS je kazao i da su naprednjaci odneli pobedu i na biračkom mestu u opštini Vračar. Prema njegovim rečima, pet od 13 neobrađenih biračkih mesta nalazi se u Šapcu, gde se još broje glasovi. On je rekao i da će se videti kada će biti ponovljeni lokalni izbori u tom gradu, navodeći da lokalna vlast u Šapcu odbija da prizna realnost.

Kurir