TEKTONSKE PROMENE U VLADI SRBIJE: Koje će ljude Vučić morati da zameni

U iščekivanju nove vlade, javnost ima visoka očekivanja - da za našu zemlju bude oformljen pobednički tim dovoljno čvrst da odoli svim izazovima, tim za teška vremena koja predstoje. To nije lak zadatak, ali dosadašnji rezultati jasno pokazuju da se Srbija promenila, da se probila na Istok i na Zapad, ima snažan politički kapacitet, te se njen glas daleko čuje i uvažava, što nije bio slučaj još od devedesetih, podsećaju analitičari. Zato, kako kažu naši sagovornici, i novi kabinet u Nemanjinoj 11 mora da bude sastavljen od sposobnih ljudi spremnih da preuzmu odgovornost.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pohvalio je napore premijerke Ane Brnabić, koja je otišla u Novi Pazar usred eskalacije koronavirusa i razgovarala s građanima, pa i protivnicima režima, ističući da kad je teško, „svi se nekako sklone“, a Brnabićeva se bori i to je ono što najviše ceni kod nje.

foto: Kurir

Teži zadatak

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ističe da nova vlada mora da ima drugačiji sastav u odnosu na onu iz 2016. godine, zbog toga što su se pojavili potpuno novi problemi koji traže drugačije ljude koji će ih rešavati.

- Izvesno je da će promena biti, neće svi ministri ostati na svojim pozicijama, ali može se očekivati da neki ključni ljudi ostanu na visokim pozicijama - naveo je Klačar i dodao:

- To treba da budu ljudi sposobni da vode ključne ekonomske resore: finansije, privredu, energetiku i trgovinu. Drugi nivo se odnosi na Ministarstvo spoljnih poslova i premijersko mesto, rešavanje ključnih političkih pitanja o Kosovu, jer je izvesno da će do nekakvog nastavka dijaloga doći. Snažan pregovarački tim je neophodan, neko ko je u stanju da zadrži i da ima dobre bilateralne odnose s ključnim akterima u vezi sa pregovorima s Kosovom. Važan je i resor evrointegracija - ako pogledamo činjenicu da Srbija nije otvorila nijedno poglavlje, to je poruka Brisela da neke stvari treba menjati. Buduća vlada mora da ima visoko na agendi pridruživanje Srbije EU.

Hoće da oslabe vladu

Klačar je istakao da je, poređenjem početka rada nove vlade sa onom iz 2016. godine, jasno da će nova imati mnogo teži zadatak jer su „EU i Kosovo sada mnogo izazovniji nego 2016. godine“, i da su zbog toga neophodne tektonske promene.

- Nova vlada počinje da radi u periodu ekonomske krize, epidemije, u vreme ključnih političkih procesa - naglašava Klačar.

Sociolog Vladimir Vuletić istakao je da Vučić ima dovoljno kvalitetnih ljudi na raspolaganju, kao i mlade naprednjake koji pokazuju rezultate.

- Vučić je u delikatnoj situaciji, jer kad imate ovako dobar rezultat, to znači da je Vlada kao tim radila dobro. Sad će svi oni koji su u Vladi pomisliti: „Pa mi smo radili dobro i zato je rezultat dobar“, ali izazovi koji su pred Srbijom su takvi da traže ojačavanje bedema - naveo je Vuletić i dodao:

- Važno je da predsednik oko sebe ima ljude na koje može da se osloni, koji su pouzdani. Vlada koja bude formirana mora da ima unutrašnju snagu, jer će sigurno biti pritisaka s različitih strana i pokušaja da se klimavi ubace i da se oslabi pozicija Srbije.

Vladimir Vuletić Ko će biti premijer l Sociolog Vladimir Vuletož smatra i da nova vlada mora da ima čvrstinu i fleksibilnost, da niko ne može da pravi pukotine i ima uticaj sa strane a da mogu da odgovore na svaku iznenadnu situaciju korigovanjem svoje pozicije. - To će zavisiti od toga ko će biti premijer - naglasio je Vuletić.

Kristina Vasković

Kurir