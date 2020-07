PREVARA: Boško, Vuk i Đilas ogadili narodu SZS, pa sad uvaljuju istu priču u novom pakovanju

Lideri Saveza za Srbiju (SZS) doživeli su debakl zbog bojkota izbora, ali su, umesto priznanja poraza i preuzimanja odgovornosti za propast tog političkog projekta, odlučili da to zamaskiraju i ponude građanima isti „proizvod“ u novom pakovanju.

Spisak nepoželjnih

Udruživanje istih aktera u novi politički konglomerat predstavlja odraz još veće zbunjenosti i beznačajnosti opozicije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović i druge perjanice SZS energično su negirali da se njihov savez raspao, pa su izašli s pričom da je neophodan širi opozicioni blok, za koji su unapred naznačili ko u njega nije dobrodošao. Jeremić je, kao lider Narodne stranke, otvoreno poručio da Sergej Trifunović i njegov Pokret slobodnih građana, Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića i drugi koji su učestvovali na poslednjim izborima neće moći da budu deo novog projekta, koji bi, kako saznajemo, trebalo da se zove Ujedinjena srpska opozicija ili Ujedinjena opozicija Srbije.

- Jedan od dobrih pokazatelja ko to jeste (prava opozicija), a ko to nije, jeste onaj ko je učestvovao, odnosno onaj ko nije učestvovao na izborima - izjavio je Jeremić.

Beznačajni

Politički analitičar Milan Nikolić smatra da je ova odluka lidera SZS „baš glupa“ i da je odraz sve veće zbunjenosti opozicije.

- Oni su postali sasvim minorna grupa, a sad pokazuju i veliko političko ograničenje. Ovaj može, onaj ne može da uđe, što je baš glupa odluka i znak je potpune beznačajnosti. Njima su neophodni i nova strategija i nova lica, a ne popušene cigare, kako se oni međusobno nazivaju. Svi su od svih prevareni - objašnjava Nikolić.

Podsetimo, SZS je nastao septembra 2018. godine okupljanjem deset opozicionih stranaka i pokreta. Oni su ubrzo izašli u javnost sa idejom bojkota izbora, što je stvorilo nesuglasice među strankama u SZS. Tako su na kraju mnogi i istupili iz saveza.

TADIĆ O LIDERU DEMOKRATA Lutovac iznosi neistine

l Lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić optužio je predsednika Demokratske stranke Zorana Lutovca da je „izneo notorne neistine o ujedinjenju u veliki DS“.

foto: AP / Darko Vojinović, Tanjug / Tara Radovanović

- Prvo, to je dogovarano kao integracija tri stranke, a ne utapanje u DS... Drugo, slagao je da je dogovor o ujedinjenju pravio sa Aleksandrom Ivanovićem. Taj dogovor smo isključivo napravili Dušan Petrović, Zoran Lutovac i ja. A Ivanovića sam ja kasnije delegirao u Predsedništvo Unije i to je bila moja lična odluka kao predsednika SDS. I treće, bizarno je da se Lutovac „čudi“ odakle se u procesu integracije u veliki DS pojavio predsednik stranke koja učestvuje u tom procesu. Bolje bi bilo da objasni zašto je on kao predsednik DS ne samo nestao iz tog procesa nego ga je i blokirao još krajem prošle godine - poručio je Tadić na Tviteru.

Lider SDS kaže i da je Lutovac očigledno obmanjivao sopstveno članstvo kako je dogovoreno da on ne učestvuje u procesu integracije sopstvene stranke. Kako tvrdi Tadić, negativne reakcije u DS izazvao je Lutovac svojim neistinama, a ne on svojim pojavljivanjem na sednici Glavnog odbora DS.