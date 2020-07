BIVŠI TRAMPOV SAVETNIK NE ODUSTAJE: Džon Bolton opet izmišlja razmenu teritorija Beograda i Prištine!

Američki diplomata tvrdi da su predstavnici Beograda i Prištine još 2018. hteli da "reše to pitanje"

Bivši savetnik predsednika SAD za nacionalnu bezbednost Džon Bolton ponovo je izjavio da pitanje korekcije granice u okviru dijaloga Beograda i Prištine nije bilo njegova ideja, već srpske i albanske strane.

Iako su ovo ostali američki zvaničnici demantovali u već nekoliko navrata, Bolton očito nastavlja sa širenjem neistina u prištinskim medijima.

On je za albanski portal Faksveb rekao da su postojale indikacije da su predstavnici Beograda i Prištine još 2018. hteli da "reše pitanja", jer su videli da ne mogu da ostvare stvarni ekonomski razvoj dok se odnosi ne normalizuju.

- Bilo je to vrlo kontroverzno unutar tih država, ali se meni učinilo da je to vredno napora. Jedna od stvari o kojima su razgovarali bila je mogućnost razmene teritorija. Moja ideja nije razmena teritorija, ali lideri Kosova i Srbije su to tražili. Mislio sam da se moraju preduzeti određeni koraci na Balkanu i u istočnoj Evropi - tvrdi Bolton.

S druge strane, specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel prošlog meseca je izjavio da je ideja o razmeni teritorija potekla od Boltona, a ne od američkog predsednika Donalda Trampa.

- Trenutno sam u drugačijoj poziciji zbog situacije koju je stvorio Bolton, a koji se razlikovao od predsednika Trampa u odnosu na Kosovo i Srbiju. Sve vreme sam morao da se borim sa glasinama o razmeni teritorija, što nikako nije Trampova politika. Obe strane kažu da su to čule od Boltona - rekao je tada Grenel.

Jelena Milić: Bez SAD i NATO nema sporazuma Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić ocenila je da bez SAD i NATO ne može biti sporazuma između Beograda i Prištine i izrazila očekivanje da će američki izaslanik Ričard Grenel ponovo preuzeti inicijativu za organizovanje novog sastanka dve strane. - Takse su ukinute zahvaljujući naporima SAD i Grenela, a treba i dodati podršku "malom Šengenu", pa sve do pokušaja organizovanja sastanka u Beloj kući. Pritom, SAD gledaju svoje interese i u interesu je Amerike da Srbija kao najveća zemlja u regionu, sa najvećom vojnom silom i velikom dijasporom, bude na njenoj strani - rekla je ona.

