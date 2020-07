BOLESNO: Đilas optužio državu i Vučića za svakog umrlog od korone!

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas bukvalno je zgrozio javnost kada je okrivio predsednika Srbije da je lično odgovoran za smrt svakog čoveka u Srbiji koji je umro od koronavirusa! Ova bolesna optužba naišla je na žestoku osudu vlasti, ali i dela opozicije.

Đilas je, naime, pre dva dana u otvorenom pismu predsedniku države izneo niz brutalnih optužbi na njegov račun i to zbog održavanja parlamentarnih izbora. Istovremeno, u susednoj Hrvatskoj niko ne vidi problem u održavanju izbora, niti optužuje nadležne da oni mogu biti uzrok širenja virusa među građanima.

Patološka mržnja

Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je za Kurir da je Đilasov postupak toliko nizak i necivilizovan da ne zaslužuje ni komentar.

- Upravo takvo ponašanje je i razlog zašto mu građani ne veruju, ni njemu, ni njegovim pajtosima. Pritom, i u Hrvatskoj se organizuju izbori, pa niko ni tamo ni ovde ne dovodi u pitanje je li to pretnja po širenje virusa - rekao je Dačić.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić poručio je da je Đilasova opsednutost i njegova patološka mržnja prema Vučiću opštepoznata.

- Njemu je Vučić kriv i uvek će biti kriv jer ga je smenio sa vlasti, pa više ne može da krade. Zato Đilas opsesivno i bolesno mrzi Vučića. Đilasova obraćanja Vučiću odavno nisu politička, ona su za psihijatrijsko posmatranje bez obzira na to šta glumi prilikom obraćanja - da li plače ili histerično preti - odbrusio je Vesić.

Strah od propasti na izborima

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović smatra da najnovije Đilasove optužbe nemaju nikakve veze sa politikom i da samo pokazuju koliko je izgubio kompas.

- Koliko je Đilas ozbiljan, najbolje govori njegova ideja da posle izbora na kojima nije učestvovao, a na kojima je najveći broj građana dao podršku SNS, traži nekakvu vanstranačku vladu - navela je Mihajlovićeva.

Ona se osvrnula i na izbore u susednoj Hrvatskoj, čija opozicija nije iskoristila situaciju da lešinari.

- Samim tim što se danas izbori održavaju i u Hrvatskoj, da su pre samo nekoliko dana bili održani lokalni izbori u Francuskoj, u avgustu izbori očekuju i Crnu Goru, a i biće ih u drugim zemljama, to samo pokazuje koliko su bile bespredmetne optužbe naše opozicije koja je samo tražila izgovor zašto ne smeju da izađu na izbore. A nisu smeli da se pojave, jer su znali kako bi građani ocenili ono što rade za njih i jer su znali da bi na izborima prošli poput Vojislava Šešelja i Sergeja Trifunovića - rekla je ona.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin kazao je da, kada nekog optužite za nečiju smrt, onda morate za to da imate i dokaze.

- Osim ako niste optužili Vučića i osim ako niste Đilas. Potpuno je apsurdno da Đilas, koji je kršio policijski čas, pozivao penzionere da izađu iz karantina, organizovao proteste u jeku pandemije, optužuje Vučića za nečiju smrt. Da Đilas zna šta je stid, stideo bi se sebe - naveo je Vulin.

Očaj

Ministar energetike Aleksandar Antić istakao je da je u pitanju monstruozna izjava iza koje stoji očaj jednog političara kada je postao svestan propasti svoje politike.

- Nijedan politički cilj ne može da bude opravdanje da predsednika države bilo ko optuži da je odgovoran za smrt svojih sugrađana. Đilasov napor da se vrati u politički život je ovom izjavom prešao sve granice, ne samo političke borbe već i elementarne ljudskosti - naglasio je Antić.

Demokrata Balša Božović za Kurir je poručio da u trenutnoj situaciji postoje preče stvari od politike.

- Trenutno sam u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Pomažem koliko god mogu građanima i medicinskom osoblju koji oskudevaju u opremi i moralnoj podršci. Tako da ne pratim politiku trenutno jer imamo valjda svi preča posla. Poručio bih to i njima dvojici - rekao je Božović.

Ministar prosvete Mladen Šarčević kazao je da je Đilasova optužba suluda i besmislena.

- Onda ta njegova "krivica" treba da je proširena na ceo zapadni Balkan, pa Evropu i svet na kraju.... Lako je on sam sa sobom smislio krivca, svaka mu čast - ironično je odbrusio Šarčević.

Đorđe Milićević:

Hvata se za slamku, skuplja jeftine poene

Potpredsednik Skupštine Đorđe Milićević za Kurir rekao da se Đilas očito hvata za slamku u momentu kada mu je politička karijera potpuno potonula. - U Hrvatskoj se takođe održavaju izbori, a niko ni na kakav način ne povezuje to sa zdravstvenim prilikama, jer nema potrebe. Usred epidemije su održani i predsednički izbori u Poljskoj, i to sa većom izlaznošću nego inače i niko nije ni postavio pitanje zdravstvene bezbednosti, te je jasno da Đilas i njemu slični samo pokušavaju da dođu do najjeftinijih političkih poena - kaže Milićević.