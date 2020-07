POTRESNA ISPOVEST RASIMA LJAJIĆA ZA KURIR: Tresem se kad mi zvoni mobilni, odmah se pitam ko je umro

Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, čovek koji danima u Novom Pazaru koordinira između lokalne samouprave, bolnice i države, priznaje da, ukoliko preživi sve ovo, njegov mozak sigurno neće proći bez posledica.

U ispovesti za Kurir, Ljajić kaže da je ovo najteži deo njegovog života otkako je u politici i da je samo u poslednja tri dana išao u četiri porodice da izjavi saučešće.

Imam grozan osećaj

- U Pazaru ima mnogo inficiranih, lakše je nabrojati one koji su zdravi. Imam grozan osećaj. Ovde je strašno. Sve je sivo, sve je stalo, život je stao. U psihološkom smislu je teško, ljudi su na ivici nerava - kaže Ljajić na početku razgovora za naš list i nadovezuje se:

foto: Zorana Jevtić

- Ne spavam po celu noć. Ljudi zovu, traže da se neko prebaci u Kragujevac, Beograd, šta treba... Tako je 24 sata. Ovo je najteži deo mog života u politici. Bilo je i ono sa Hagom (vodio je Kancelariju za saradnju sa Tribunalom, prim. aut.), ali ovo je teže u psihološkom smislu. Možda ću preživeti koronu, ali ako preživim, moj mozak ovo neće da pregura bez posledica. Nikad dosad se nisam pitao šta je meni ovo trebalo, a sad se pitam svaki dan.

Ljajić dodaje i da se štreca na svaki zvuk telefona, jer zna da ne mogu biti dobre vesti.

Strah, nemoć

- Počeo sam da imam averziju prema telefonu. Imam strah od svake poruke. Kad čujem da zvoni, da stigne poruka, jer nemaš šta lepo da čuješ - ko je umro, ko se razboleo, ko treba da se prebaci... Ko da sam baždaren na loše vesti. Bio sam na četiri mesta, u četiri porodice da izjavim saučešće, to su sve ljudi koje znam i koji su preminuli u poslednja tri, četiri dana. To nije samo - vi odete da izjavite saučešće nego i slušate od tih uplakanih ljudi pritužbe i žalbe zašto njihovi najmiliji nisu prebačeni ranije u bolnice u većim gradovima i slično. S jedne strane, ničim nisam doprineo tom stanju, ali s druge, znam da moram da budem adresa za sva njihova nezadovoljstva koja su razumljiva.

U celoj ovoj situaciji posebno ga pogađa, kaže, ljudska nezainteresovanost i lešinarenje, a, dodaje, dosta energije mu oduzima i borba protiv lažnih vesti - konkretno, morao je da objašnjava da sve ovo nije od 5G mreže.

- Svakodnevno se razočaravam u ljude. Neki su se zabili u mišje rupe, a s druge strane vidite na šta su ljudi spremni da iskoriste ovu situaciju. Mislio sam da ništa više ne može da me razočara, ali sam se prevario. Pored toga, osećam se nemoćno i u borbi sa lažnim vestima. Zaustavlja me pre dva dana jedan čovek i kaže da ga je zvao drug iz Vrnjačke Banje za 5G mrežu. Pita da li te mreže već ima u Pazaru i da li je to uzrok što smo postali žarište. Šta da mu kažem?!

Kurir.rs/Katarina Blagović/Foto:Zorana Jevtić

Tri negativna PRC testa Umro mi je prijatelj od korone, a u životu se nije zakašljao - Moj prijatelj Enver Aličković iz Tutina, znamo se iz Sarajeva, od početka osnivanja stranke je tu, umro je od koronavirusa, a čovek se nikad nije zakašljao, nije u životu popio antibiotik. Dobio je temperaturu, sedeo je kod kuće, pa je prebačen u bolnicu u Pazaru, pa na Bežanijsku kosu. Tri puta je radio PCR tekst i sva tri puta je bio negativan. To je toliko bio dobar čovek, da pomogne, u pola dana, u pola noći. Teško mi je mnogo, a našeg druga, kome je Enver bio cimer, nisam mogao da smirim - kaže Ljajić.

Još jedan pritisak Žena mi radi u kovid bolnici na Bežaniji - Imam i tu vrstu pritiska, moja supruga radi u bolnici na Bežanijskoj kosi kao kardiolog. Sad je cela ta bolnica pretvorena u kovid bolnicu, pa ljudi zovu da ih smeste tamo, porodice onih koji su smešteni, zovu da pitaju kako su ti njihovi, tamo dolaze porodice da vide kako su njihovi rođaci... i tako po ceo dan - dodaje Ljajić.

