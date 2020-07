Ponosan na srpske zemljoradnike. Imamo više pšenice nego ikada, i najboljeg mogućeg kvaliteta. Srbija će imati hlebnog žita na pretek, ne samo za nas, već i za sve druge u regionu.

