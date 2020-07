ZORANA MIHAJLOVIĆ OSUDILA NASILNE DEMONSTRACIJE U SRBIJI: Nasilju nema mesta u Srbiji i u srpskoj politici

Potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović osudila je nasilničko ponašanje demonstranata u gradovima Srbije čija su mete bile policija, državne institucije, mediji, prostorije Srpske napredne stranke i lideri stranaka koji su učestvovali na izborima.

"Napadi na policiju i tuče na ulicama Beograda, napadi huligana na RTV Vojvodine, razbijanje Gradske kuće i prostorija SNS u Novom Sadu i razbijena glava lidera Pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića koga su napali samo zato što je izašao na parlamentarne izbore - jesu nasilje i to je nedopustivo! Nasilju nema mesta u Srbiji i u srpskoj politici", navela je sinoć Mihajlovićeva u saopštenju povodom demonstracija.

Ona je istakla da je potpuno nejasno i zabrinjavajuće zašto je opozicija pozvala građane na okupljanje u vreme kada u Beogradu i širom Srbije svakog dana imamo sve veći broj zaraženih virusom korone i kada je već sada da jasno da neće biti uvođenja ograničenja kretanja građana.

"Da li je moguće da je samo državnom vrhu i ljudima u Kriznom štabu stalo do gašenja epidemije? Zašto opozicija poziva građane na okupljanja građana kad i sami znaju da to može samo da dovede do novog širenja zaraze, do novih teških slučajeva u već prepunim bolnicama i tako samo dodato otežava lekarima i medicinskom osobolju koji bukvalno 24 sata dnevno spasavaju živote obolelih građana. Očigledno je da opozicija nema drugu politiku osim morbidnog profitiranja na bolesti građana", zaključuje Mihajlović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir