VLADISLAV JOVANOVIĆ: Zapadu ne odgovara jak pregovarač poput Vučića, opozicija pre svega da izvrši samokritiku

BEOGRAD - Izazivanje nereda u Beogradu, u trenutku kada počinje dijalog o Kosovu, je u vezi jedno s drugim, samo je pitanje da li je ta veza posledica organizovanog napora određenih krugova i centara ili je to sugerisana, namerna koincidencija, izjavio je diplomata i bivši ambasador Vladislav Jovanović.

"Ti nemiri, koliko god široki da su, i koliko god izazivačkog potencijala pokazivali, ipak su marginalni u odnosu na većinsko raspoloženje javnosti, koje je na kraju iskazano i na izborima. Ne toliko što se podržava SNS, mada je to takođe nesporno, koliko što ne postoji nikakva druga protivnička ideologija ili program za rešavanje problema u društvu", rekao je on za Kosovo onlajn.

Kako je dodao, oni koji osporavaju većinsku vladavinu SNS treba pre svega da izvrše samokritiku da bi sami ukazali na sopstvene slabosti i nemoć koju su manifestovali; da se prestroje, preurede i naprave od sebe valjanu alternativu zvaničnoj vlasti.

Da li je izazivanje nemira u ovom trenutku povezano sa predstojećim inicijativama na spoljnopolitičkom planu, inicijativama pre svega sa Zapada, je nešto što može da bude spekulisano ali i ne mora, smatra Jovanović.

"Očigledno da incijatori razgovora, koji su u sopstvenom međusobnom rivalstvu, EU i SAD, ne žele da imaju pred sobom jednog apsolutnog predstavnika Srbije, jer onda ne mogu da očekuju da njihovi, često grubi pritisci, mogu da dobiju neko zadovoljenje. Njima sigurno ne odgovara sagovornik kao što je Vučić, posle svog izbornog trijumfa, jer ne mogu da očekuju od njega da može da popušta pred njihovim pritiscima. Ali, ako bi on bio malo uzdrman, na bilo koji način, iz unutrašnjih ili drugih razloga, onda bi to bilo već nešto povoljnije za njih", rekao je.

Kako kaže, sigurno je da u tome postoji interes Zapada, samo je pitanje da li je prouzrokovan sa njihove strane ili je nastao iz nekih drugih uzroka.

Prema njegovom mišljenju, ne bi trebalo očekivati ništa važno od predstojećih susreta u Parizu i Briselu.

"To je više jedna rivalska potreba Brisela i Vašingtona da održe svoje početne itnerese za rešavanje Kosova, i da Brisel ne dozvoli Americi da bude jedina zaslužna za rešavanje pitanja Kosova i da na taj način ponizi EU. To je bitka između njih za geopolitički uticaj na Balkanu, odnosno u Srbiji", rekao je on.

