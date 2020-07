VUČIĆ POSLE SUSRETA SA MAKRONOM: Pokazao je veliko gostoprimstvo i ogromno poštovanje prema Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras u Parizu sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Makron je Vučića dočekao u Jelisejskoj palati, gde su prvo razgovarali u "četiri oka", a razgovor su nastavili i tokom radne večere.

- Makron me odveo u odaje koje samo on koristi, pokazao je ogromnu pažnju prema Srbiji, setio se više puta svog boravka u Srbiji. To je pokazatelj koliko mu je bilo stalo da pokaže svoje gostoprimstvo. U suštinskom pitanju razgovarali smo o tri teme. Prva je Kosovo i Metohija, druga o obrazovanju i ekonomiji, a treće je kako na koji način on vidi Evropu i svet. Moram da kažem da se mi dobro razumemo.

- Čuo sam neke glasine da Albanci uopšte neće da dođu u Brisel. Moram da vidim šta je ideja.Večeras još treba da razgovaram sa Miroslavom Lajčakom. Trudimo se da pokažemo da smo partneri, da ne želimo da bežimo od teških tema, a onda se iznenadim kad neko kaže da ne može da dođe zbog unutrašnjih prilika. Sačekaću da vidim, sutra ujutru. Srbija je spremna, rekao je Vučić.

- Želeo sam da kroz razgovore spustimo tenzije, da čuvamo naš narod. Uvek možemo da dođemo do situacije koja je teška za nas. Mi pokazujemo svoju ozbiljnost, i ja sam zahvalan francuskom predsedniku na takvom dočeku.

- Videćemo šta ćemo da radimo sa tim oko čega se ne slažemo. Ima bezbroj malih koraka kojima možemo da popravimo odnose, to je taktika koja je dobra, presecanje preko noći ne može da dovede do rešenja. Mislim da Makron kao izvrsni geopolitički stručnjak to razume. Smešno bi bilo da kažem da je na našoj strani,ali razume položaj Srbije.

- Obavestio sam ga da Srbija prihvata novu metodologiju pristupa EU. To će značiti kada otvorimo poglavlja, onda imamo pristupe fondovima iz tih poglavlja, i to je za Srbiju bolje i konkretnije, rekao je Vučić.

Govoreći o protestima Vučić je rekao da neće biti reakcije policije ako ne bude nasilja.

- Glupo je demonstrirati zbog korone, ali ako hoće, protestujte koliko god hoćete, samo ne dirajte policiju. U Srbiji je garantovano pravo na okupljanje, a vlast se uzima na izborima. Neću da govorim o svim lažima, samo je važno da je mirno, ako hoćete i za vreme korone, u redu, rekao je Vučić.

Vučić je u uključenju za televiziju Pink iz Pariza rekao da mu protesti nikada nisu smetali, ali da trenutno nisu bezbedni zbog širenja zaraze korona virusom.

- Radite šta god hoćete, ne smetate nam uopšte. Ma kako to bilo neodgovorno, izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, 2017. godine organizovani su protesti "oko 200 dana" a naredni protesti "300 i nešto".

- Nikada mi nisu smetali, rekao je Vučić.

Vučić će sutra učestvovati na video samitu čija će glavna tema biti Kosovo i Metohija u organizaciji Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel, kao uvod u nastavk dijaloga Beograda i Prištine u nedelju u Briselu.

