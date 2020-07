VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Prisustvuje video-konferenciji sa kancelarkom Merkel i Makronom u Parizu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na video-konferenciji čiji su domaćini predsednik Francuske Republike @emmanuelmacron i kancelarka Savezne Republike Nemačke @bundeskanzlerin.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jul 10, 2020 at 1:50am PDT