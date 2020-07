MIHAJLOVIĆ: Neodgovorno okupljanje na vrhuncu epidemije, ne treba vam ni Kon, ni Zorana da vidite da su bolnice prepune

BEOGRAD - Svaki dan demonstracija na vrhuncu epidemije će nam doći na naplatu, izjavila je danas potpredsednica vlade Zorana Mihajlović.

Ne treba vam "ni Kon ni Zorana" da vidite da su bolnice prepune i da se virus širi, istakla je Mihajlović.

"U protestima prethodnih dana izrodile su se dve grupe ljudi - organizovane kriminalne grupe huligana koje maltretiraju policiju i uništavaju imovinu i građane koji se bune protiv načina na koji se borimo protiv korone. I za jedne i za druge je zajednička potpuna neodgovornost zbog okupljanja na vrhuncu epidemije", rekla je Mihajlović gostujući na Tv Prva.

Poručila je da treba da se suzdržimo od takvog ponašanja, jer će nam svaki dan demonstracija doći na naplatu i imaćemo sve veći broj zaraženih koje nećemo imati gde sa smestimo.

Dobro je, dodaje, da su sinoćni protesti bili bez nereda, ali i da će institucije države odreagovati na nasilje koje se desilo.

"Nasilje je nedopustivo jer ono rađa dalje nasilje. Svako ko krši zakon odgovaraće, da bude jasno. Ja nisam na protestima čula koji su zahtevi građana, ali čula sam zahteve političara - najpre smo imali zahtev da se snizi cenzus, pa se nisu pojavili na izborima, a sada bi da dođu na vlast bez izbora. Na protestima su se zalepili za građane kako bi ostvarili svoj politički interes", rekla je ona.

Mihajlovićeva se nada da smo izašli iz puberteta i da se nećemo inatiti, jer to ne donosi ništa dobro i poručuje svima da nose maske, poštuju sve mere i opominju one koji to ne čine.

"Moj apel svima je da vodimo računa o sebi, da poštujemo mere, jer štiteći sebe štitimo i druge. Važno je i da opominjemo druge da to rade, baš kao što i ja to svaki put činim. Krizni štab radi svoj posao najbolje što može. Ne slažem se sa Konom da su građani izgubili poverenje, ali ne treba vam ni Kon ni Zorana da vidimo da su bolnice pune, a virus sve jači. Nadam se da ćemo izdržati udar epidemije zbog okupljanja prethodnih dana", rekla je potpredsednica vlade.

