VUČIĆ: Protesti su čist terorizam, uhapšeni sin Petra Škundrića je tajkunsko dete, ima para koliko hoće!

PARIZ - Građani ne bi trebalo da se previše sekiraju zbog protesta, ne zato što nam nasilnici nisu naneli veliku štetu, već zato što je konačan ishod jasan i nedvosmislen, poručio je večeras iz Pariza predsednik Aleksandar Vučić.

"Ishod je jasan i nedvosmislen, nasilnici će biti poraženi, dobar deo pohapšen i moraće da odgovaraju za sve što su počinili, u to nema sumnje", rekao je Vučić.

Vučić je, u izjavi za TV Pink, kazao da je srpska delegacija u Parizu večeras imala važnu večeru i da se sutra vraća u Beograd, da ljudi znaju da će biti u Srbiji i da se "ne sekiraju previše".

Predsednik je istakao da su prekjuče, juče, i danas sve maske pale.

Ukazao je da se policija večeras potpuno sklonila, I nije mogao niko nigde ni da ih primeti.

"Onda su počeli da se tuku između sebe desnicari i levicari, fašisti i antifašsti. Kada je došlo do međusobne tuče I obračuna, izboli su se. Onaj koji je ubo drugog se uplašio I zatražio pomoć policije, a potom je I drugi, izbodeni, došao do policije, koja mu je pomogla. To su svi oni koji su danima tukli policajce, gađala svime I svačim. Policija je uhapsila I jednog I drugog, omogućila medicinsku pomoć", objasnio je on.

Vučić je kazao da su se međusobno potukli jedan ekstremni desničar I ekstremni levičar.

Na konstataciju da se nož ne nosi ako se ne želi nasilje, Vučić je kazao "pa nisu noževe nosili da bi lepili sličice sa fudbalskog Svetskog prvenstva".

"Dolaze svako veče da bi nekog napali I tukli nožem", ukazao je on.

Vučić je rekao da je policija delovala večeras tek kada su nasilnici došli do vrata Skupštine, kako bi zaštitili državnu instituciju.

"Policija se sklonila sasvim, ali oni gađaju bakljama, ruše ogradu... Kada su došli do vrata, tek tada je policija reagovala.

Komentarišući hapšenje sina Petra Škundrića, Vučić je rekao da ne misli da to može da ima veze s Ivicom Dačićem.

"To je tajkunsko dete, ima para koliko hoće", rekao je Vučić.

Komentarišući demonstracije Vučić je istakao da je u pitanju "čist terorizam". "Ponosan sam na Srbiju koja trpi".

foto: Screenshot Pink tv

On je zahvalio i policajcima koji trpe teror, baklje, koji moraju da trpe po sat vremena napad na policiju. Vučić se zahvalio i ministru policije Nebojši Stefanoviću koji ovoh dana prolazi kroz najteži period u životu.

Država će pobediti, pobedićemo nasilnike i tajkunsku politiku, istakao je predsednik Vučić. "Ta pristojna Srbije će pobediti".

Vučić је izjavio je da je 95 odsto građana Srbije protiv onog što se dešava ispred Skupštine Srbije, kao i da niko normalan to ne podržava.

"Niko normalan nije za to", naglasio je Vučić .

Kaže da pojedini bivši poslanici insisttiraju na nasilju, jer za pet meseci neće više imati platu koju otimaju od naroda.

"Pa, moraju najgore stvari da rade, ne bi li ih Bog slučajno pogledao i tako da dođu na vlast. Niko neće doći nasiljem na vlast, već samo izborima", poručio je Vučić.

Zamolio je ljude da ne idu na demonstracije, jer će svi, kaže, pa i taj tajkunski sin koji je večeras uhapšen, doći u bolnicu zbog korone.

"Naši lekari ne mogu da izdrže, nemamo više bolnice. Ko Boga vas molim - nemojte to da radite", poručio je predsednik.

Upitan d ali će događaji u Srbiji uticati na formiranje nove Vlade Srbije, Vučić je rekao: "Ovo će me naterati da požurim".

Vučić je poručio da je crvena linija kada su u pitanju protesti ugrozavanje zivota ljudi i institucija.

Vučić je rekao da ih je policija večeras pustila na metar od vrata Skupštine i tek onda je reagovala i tada je počelo hapšenje.

On je ponovio da ljudi u Srbiji ne treba da brinu, jer nasilnici ne mogu da ugroze ništa suštinski u političkom smislui, ali mogu i to će se, kaže, neupitno desiti, da ugroze zdravlje ljudi.

"Baš ih briga za lekare i naš novac", rekao je Vučić ističići da će ovu neodgovrnost i nasilništvo morati da plate građani.

On je dodao da će se i za to naći novca, ali da građani moraju da pokažu strpljenje, jer nasilnici pokazuju svoje, a ne naše lice.

Istakao je i da će Srbija pobediti i njihove pokušaje da ugroze srpsku ekonimiju i zdravstveni sistem.

"Oni su govorili da sam došao u Pariz da izdam Kosovo, a neki od vas su mogli da čuju sa video konferencije da su ljudi ponosni kako smo se borili i sta smo rekli najvažnijim evropskim predstavnicima i kako smo štitlli našu zemlju i Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.

