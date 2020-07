UŽIVO! ŠESTI DAN PROTESTA: Najmanje demonstranata do sada, jedini incident izazvala devojka

Prethodnih dana proteste su obeležili neredi na ulicama glavnog grada. Nije ih bilo samo u četvrtak, kao ni juče do pred ponoć, kada je policija ipak morala da reaguje na provokacije manje grupe demonstranata, ali srećom incident nije dugo trajao.

UŽIVO:

1 / 18 Foto: Kurir

22.15 - Mirno je ispred Skupštine, gde je nekoliko stotina ljudi. Dogodio se jedan manji incident kada se jedna devojka popela stepenicama ka ulazu, uzvikujući psovke na račun policajaca i vređajući ih, ali se ona ubrzo vratila ka masi.

1 / 10 Foto: Kurir

20.29 - Dele se "leci" sa naslovom "Oboreni izbori = oborena vlada", a u tekstu se navodi da je "kao i 5. oktobra" potrebno naterati vlast da prizna da su "izbori oboreni". S obzirom na to da se u tekstu navodi da su u toku postupci pred Upravnim sudom vezani za izbore, ali i da samo pravna sredstva nisu dovoljna, moglo bi se naslutiti da to dele aktivisti Saše Radulovića, koji je više puta dao izjave sličnog sadržaja, ali se to ne može sa sigurnošću potvrditi.

1 / 14 Foto: Kurir

20.28 - Kod Skupštine su Dragan Djilas, Borko Stefanović, Branko Miljuš, a mediji prenose da su viđeni i Zoran Lutovac i Janko Veselinović.

1 / 7 Foto: Kurir

20.00 - Nekoliko grupa demonstranata, ukupno ne više od 150, okupilo se ispred Doma Narodne Skupštine. Od političara došao je samo poslanik Janko Veselinović, koji se kratko obratio okupljenim. Saobraćaj je trenutno zatvoren u oba smera, a policije ispred Skupštine nema. Kao i prethodnih večeri, policija je na ulazu iz Kosovske ulice, tu je konjica, desetak "marica" i nekoliko "hamera". Takođe, prisutan je i veliki broj novinara, fotografa i snimatelja.

(Kurir.rs)

Kurir