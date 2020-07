UŽIVO, VUČIĆ O KORONI, PROTESTIMA, KOSOVU: Došao sam da zamolim ljude da budu odgovorni, i pobedićemo koronu

Povodom lažne objave Emanuela Makrona na društvenim mrežama, da je pristao da prizna Kosovo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji Hit tvit je rekao da je to lažna vest i da to svako zna.

- Bilo je vesti koje su bile neverovatne, jedna laž je smenjivala drugu, lagao je ko je šta stigao. Mnogi koriste društvene mreže da besmislenim vestima steknu popularnost. Što je veća laž dobijete više lajkova. To je jedna od opasnosti savremenog sveta, i to ćemo zrelošću morati da pobedimo.

- Ne mislim da je to bilo koga ozbiljno zbunilo. Svako normalan zna da su to besmislice, ti ljudi stalno izmišljaju te lažne vesti, to je u domenu gluposti. Bilo je vesti koje su da bi se pogoršala situacija u zemlji i Beogradu, jedna laž je sustizala drugu, o 63. Padobranskoj, topovima sa Banovog brda, o tome kako je čitava porodica umrla od korone. Živite u eri društvenih mreža, mnogi ljudi koji ne bi imali status u društvu korisrte društvene mreže kako bi stekli popularnost - započeo je Vučić svoje izlaganje odgovarajući na pitanje Verice Bradić povodom sve prisutnijih lažnih vesti.

- Pokušali su da heroje naprave od ljudi koji to ničim ne zaslužuju. Ja sam predsednik svih građana, večeras sam došao da zamolim ljude za disciplinu, i pobedićemo koronu. Samo ih molim za malo discipline i odgovornost. Večeras nema ni 500 ljudi, onda će biti manje zaraženih. Imamo dobre lekare, imamo opremu, rekao je Vučić.

- Pola miliona ljudi smo testirali, ali više nemamo mesta, bolnice su nam prepune, posebno ljudi mlađih, koji su gojazni i imaju druge bolest. Samo ljude molim za odgovornost, da pokažemo zajedništvo i da razumemo da je protivnik opasan. Reče je o vrlo teškoj bolesti i opasnoj infekciji. Zato moilim ljude da veruju svojoj državi i lekarima. Ako pokušavate mene da srušite to je u redu, posao opozicije je da pokušava da se dočepa vlasti, ali imam problem kada se ruši ono najbolje u našem društvu. Ti lekari su obrazovani , milslite da Kon, Kisić, Nestorović dobijaju nešto? Zašto to radimo, zašto radimo protiv naših lekara, upitao je Vučić i pokazao slike Infektivne klinike, koja se obnavlja.

- Od 1926. niko ekser zakucao nije, mi renoviramo kompletnu zgradu. I u njoj je Goran Stevanović ceo dan, i onda mu neko kaže da je partijski lekar. Mrzim kada političari koriste takve stvari da nekog optužuju, kaže Vučić.

- Na izborima se niko nije zarazio, a možda se neko zarazio u kampanji. Na sam dan izbora sve su mere poštovane, vrlo efikasno, svi su imali maske, bilo je mnogo bolje nego kad idemo u prodavnicu. Svuda u Evropi su bili izbori, danas su u Španiji, u Poljskoj je drugi krug, u Hrvatskoj, u Francuskoj. Izbori u demokratskim državama moraju da se održavaju, rekao je Vučić.

- Što se tiče derbija, bila je povoljna epidemiološka situacija, pa je l mislite da u septembru ne treba da gledamo utakmice, da ne živimo. Pa ja jedv ačekam da mogu da odem da odgledam neku utakmicu, ili sa Vukanom ili Danilom, jedva čekam da odem u neki restoran.

- Ja nisam hteo da insistiram na policijksom času, a video sam da su svi protiv. Moram da pokažem poverenje i u saradnike, jer su lekari pre svega rekli meni i Ani da postoji drugi način. Za 20 dana ćemo pobediti virus, makar morali da donosimo strože mere. Mi sedam ili 10 dana da ne izađemo na ulicu nemamo više virus, rekao je Vučić.

O protestima u Beogradu

Predsednik je pričao o prvoj temi, protesti u Beogradu.

- Mogao bih da se usaglasim sa onim što većina građana srbije misli. Nemate vi šta da tražite u skupštinskim prostorijama. Ja to ne pratim, ali sam večeras video tvit. Neko vam napada policiju i Skupštinu. Po dva sata ih tuku motkama, ogradama, kamenicama. A onda se svi čudite što moraju da uzvraćaju. Srećan sam što smo ih pustili u RTs, što smo ih "pustili" da uđu u Skupštinu. Tukli su te ljude besomučno. Ajd da ukinemo policiju i Vojsku pa da svako radi šta hoće.

- Mogao bih da se saglasim sa onim što nesumnjivo najveći broj građana Srbije oseća, a to je nesigurnost zbog onoga što neki lideri opozicije rade. Neko vam napada policiju, po dva sata ih tuku motkama, kamenicama, palicama, a šta policajci da rade, nisu oni baletani, moraju da uzvrate. Huligani su uleteli čak u skupštinu, stalno smo se povlačili, tukli su te ljude besomučno i gađali ih, a sve su to najavili mnogo ranije - rekao je Vučić

- Obećao sam mir i stabilnost i tako će biti, huligani nikad neće moći da pobede, stalo nam je do demokratije, to su malobrojni protesti. Dovedete 4.000 ljudi, šta je to? Ljudi su nervozni, ja to razumem, sve te pozicije i frustracije razumem. U poslednjem trenutku ako morate intervenišite rekao sam policiji. Užasan je pad brojeva u celom svetu. Garantujem vam da će biti bolje u Srbiji. Govorim o brojevima MMF-a bićemo najbolji u Evropi, neće biti smanjenja penzija i plata u javnom sektoru. Ako uspemo da sačuvamo stabilnost do kraja godine, imaćemo rast, samo se vi smejite, ja vam ozbiljno govorim - rekao je predsednik Srbije.

- Da li znate da je svaki od ovih skupova protivzakonit, nijedan nije prijavljen, a narod treba da zna da ćemo imati novca, da plate i penzije neće padati. Ja nisam u stanju da bilo šta kažem o 5G mreži, čipovanju. Mi nemamo 5G mrežu, mi nemamo ni tender raspisan o tome. U Jagodini, stalno ima protesta protiv 5G mreže, veruju u to. Čuju se patriotske pesme u Beogradu, a peva ih čovek koji je izopšten iz Srpske crkve, monah Antonije, raspop. Jesmo li ikome zasmetali 2017. kada su šetali potpuno besmisleno, 2018, 2019, pretili ulazili sa testerama, sve smo pustili, ali ne možemo da dopustimo da upadaju u državne institucije - upozorio je Vučić.

- Vodi ih raščinjeni monah Anotnije. Šta je svrha svega? Super, "mi ne volimo Vučića", dobro, imate izbore. Prethodne dve godine su radili šta su hteli. Pretili ljudima na Kosovu, puštali ih da ulaze sa testerama. Da ne budemo uvek preoštri. Kad sam bio mlad razne sam gluposti pravio. Roditelji će sigurno da razgovaraju sa ovim dečakom. To je briga za mene. Ja sam ovo tek večeras video. Nisam ni video do sada. To je toliko jezivo da nemam reči,pogledajte šta polciija trpi.Najbolji rasterivači protesta su tajkunski političar i njegova svita. Ja čim sam ih video znao sam da od protesta nema ništa.Ljudi neće da idu sa njima! A oni su organizatori, kao i uvek.

Država mora posvetiti više pažnje mladima

- Pravio sam svakakve ludosti kao dečak, roditelji će sigurno razgovarati sa ovim dečakom, ja ovo prvi put vidim, pogledajte šta ti momci i ljudi trpe od nasilnika i bandita. Mi svi moramo da razmislimo šta tom dečaku nismo pružili, "mi smo protiv pandura" je uvek prisutno kod klinaca. Mi kao država moramo više pažnje da im posvetimo. Pogledajte tu obest i bahatost. Hoćete da ovo rade u vašem stanu, ako to mogu da rade nad živim policajcima, i to su nečija deca, muževi, očevi, braća - rekao je Vučić, objašnjavajući detalj sa privođenja 14-godišnjeg dečaka koji je učestvovao u izgredima.

- Najbolji rasterivači protesta su tajkun sa svojom svitom, čim sam ih video, ja sam znao da od protesta nema ništa jer ljudi neće da idu sa takvima - rekao Vučić misleći na lidere Saveza za Srbiju, koji su pokušali da preuzmu proteste.

- Ovde ima dece koji su rodoljubiva omladina, nisi veći rodoljub ako ideš u rat na svaka tri dana, već ako nešto učiniš na ugledu svoje zemlje - rekao je Vučić.

- Nas čeka borba protiv korona virusa i garantujem da ćemo pobediti, čeka nas teška bitka za Kosovo i Metohiju. Ovo je užasavalo naš narod. Naša zemlja je slabija, danas kada kažu "Srbija" negde u svetu, svi pričaju o zemlji u kojoj bukte neredi, besmisleni neredi. To je oslabilo poziciju našeg naroda u Srpskoj, Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji - rekao je predsednik Srbije.

- Najbesmisleniji mogući protest, sad ćemo da blokiramo da niko ne prođe. Ajde uradite to, šta je smisao toga, šta ćete promeniti time. Neću nikad da uništim svoju zemlju, ne pada mi na pamet. Kao mala deca su, nikome od njih nije palo na pamet da spreme nešto za sledeće izbore, nema ništa na silu, ne vredi, hiljadu puta sam im rekao. Dobio sam hiljadu pisama zabrinutih žena, rekao sam im da se ne sekiraju da ćemo sačuvati stabilnost zemlje.

- Ovaj divan čovek Nebojša Apostolović postao je simbol časti, divan policajac, on će biti jedan od odlikovanih policajaca. Povređeno je deset puta više policajaca, ne dva puta, već deset puta. Može vas da napadne neko u studiju i vi ga povredite, znam, ali nemaš pravo da napadaš policiju. U kojoj to državi policija ne uzvraća na kamen. Da vi dozvolite napad na policajce, a da oni ne reaguju, to nije država, tačka. To je definicija države - rekao je Vučić.

- Nemoj da šaljete decu na policiju, nemojte da ih tajkuni tako koriste za svoje prljave ciljeve.

- Policija se pokazala kao veoma profesionalna, posebno je ministar Stefanović zaslužan, on je sahranio svog oca, a onda je neko slagao kako se to nije desilo. Moramo da se otarasimo terorija zavere, izmišljenih priča, to rade loši ljudi. Mi smo normalan narod, toga ima svuda, u Holandiji ruše tornjeve jer misle da su 5G mreža - rekao je Vučić.

- Da li znate negu zemlju bez problema, nema porodice bez problema. Imate kompletan establišment, nekadašnji, oni su vladali, oni i dalje kontrolišu najveći deo medija u zemlji. Njihovo je da vam objasne da su oni napravili novu Infektivnu kliniku, a ne mi. Ako ljudi žele više, prirodna je težnja za boljim, ako je neuspešan, neko mora da bude kriv. Mislim da sam kriv što nisam uveo policijski čas pre sedam dana. Izgaram za Srbiju, pogrešio sam milion puta. Da sam uveo policijski čas, imali bismo čistiju situaciju - rekao je Vučić.

Ko stoji iza demonstracija

- Što se Ružića tiče, to je ranije bilo. Kada dođu ovakva vremena, a ja prolazim po ko zna koji put kroz ovo. Ko zna koliko sam već prolazio kroz sve ovo. Uvek na najbolji način vidite kojom brzinom vam neki ljudi okrenu leđa, i to oni koji su uvek tu bili samo zbog svojih para. Bilo mi je čudno ovo sa sinom Petra Škundrića, ne da nisu siromašni, već su prebogati.

U SPS-u imate funkcionerski deo, poštene ljude i one koji to nisu, imate najveći deo naroda koji je glasao za SPS, koji su dobri domaćini, ali ima i veliki broj funkcionera koji misle da im je Vučić pokvario snove.

Ako analizirate predsedničke izbore, zamislite da imamo 124 poslanika u parlamentu. Kada su bili predsednički izbori tada sam u centralnoj Srbiji i Vojvodini dobio 63,5%, u Beogradu 42%. Ja vam ne kažem da je Dačić imao loše namere, ali smatram da svako mora uložiti ogromnu energiju ukoliko želi da ide protiv mene.

- Nemam ni jedan dokaz da Rusi stoje iza demonsrtacija, sa sastanak sa ambasadorom Rusije je otkazan iz tehničkih razloga. Ali ruski, nemački i američko mediji pišu isto, to je dokaz da je Srbija nezavisna država, rekao je Vučić.

