VUČIĆ MINISTRIMA ŠALJE PORUKE PODRŠKE, ONI NJEMU NE! Zorana: On odlično zna ko mu je lojalan!

Ministri tvrde da se izjava predsednika da mu deo saradnika ne šalje poruke podrške kad se pojavi neki kritički tekst o njemu, dok on njima šalje - ne odnosi baš na njih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da on uvek, kad se o nekom ministru pojavi "loš tekst", pošalje SMS podrške, ali da kada se prave "hiljade emisija protiv njega", tih ljudi nema da mu pošalju poruku.

Kurir je anketirao ministre iz SNS - svi tvrde da se to nije odnosilo na njih, te da stranačkom šefu stalno pružaju podršku.

Ne pronalaze se

- Delu ministara, kada se pojavi neki loš tekst o njima, ja im uvek pošaljem SMS podrške, a kada se prave hiljade emisija protiv mene, tih ljudi nema da mi pošalju SMS. Dobijao sam hiljade poruka borbenih ljudi, ali ima i onih koji, kada dođe teška situacija, odmah se sakriju da se ne ukalja njihov imidž iz ko zna kojih razloga - naveo je Vučić u emisiji "Hit tvit".

Ministarka građevine Zorana Mihajlović istakla je da ne bi do danas bila u Vučićevom timu da oni nemaju odnos koji je izgrađen na poverenju i uzajamnoj podršci.

foto: Ana Paunković

- Vučić odlično zna ko su mu lojalni saradnici i na koga uvek može da računa. Ne pronalazim se u njegovim rečima, jer na kraju dana svako od nas, članova stranke, Vlade, zna šta je uradio i koliki doprinos je dao politici koju vodi predsednik - navela je Mihajlovićeva.

U pomenutoj opasci ne pronalazi se ni ministar za rad Zoran Đorđević:

foto: Kurir Tv Printscreen

- Ja sam uz mog šefa i predsednika bio uvek i biću. Nikada se nisam bojao bilo koga, vaspitan sam da budem borac i da budem lojalan. Politiku Aleksandra Vučića sledim jer u njega imam bezgranično poverenje i tako će biti zauvek.

Tu sam uvek za njega

Nela Kuburović, ministarka pravde, navodi da je njena podrška i "podrška Ministarstva pravde uvek tu za predsednika, posebno kada njega lično i članove njegove porodice napadaju".

Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, poručuje da ne misli da je to da li će on njoj ili ona njemu poslati SMS podrške od presudnog značaja za međusobno poverenje.

foto: Zorana Jevtić

- Ne znam na koga je mislio. Vučić i ja se dovoljno dugo i dobro poznajemo da ne mislim da je to da li će on meni ili ja njemu da pošaljem SMS podrške od presudnog značaja za međusobno poverenje, koje se gradilo godinama između nas kao ljudi i saradnika, i to u ne uvek lakim vremenima i okolnostima. Uostalom, nisu samo reči dokaz nego i dela, više od reči - kaže ona.

Kurir.rs/K.B.

Siniša Mali Svaki dan se viđam s Vučićem Ministar finansija Siniša Mali kaže da se on svakodnevno viđa s predsednikom Srbije: - Što se mene tiče, kao što je i dobro poznato, mi smo pre svega prijatelji, tako da se svakodnevno sastajemo i razgovaramo o raznim temama. Uvek je, naravno, naglasak na finansijama, s obzirom na to da mu je ekonomija jedan od apsolutnih prioriteta. Kada su neke druge teme aktuelne, uvek razgovaramo i o njima i međusobno se podržavamo. On je neko ko je i privatno i javno bio uz mene u nekim od najtežih situacija u mom životu proteklih godina, i to se ne zaboravlja.

Kurir