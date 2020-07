ZORANA MIHAJLOVIĆ: Ne može se nasiljem do parlamenta

BEOGRAD - Potpredsednica vlade i članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović rekla je danas da pojedini opozicioni političari, bez značajnije podrške građana, pokušavaju da iskoriste aktuelne proteste da osnaže svoj rejting iznoseći predloge koji imaju za cilj izazivanje haosa u Srbiji.

Ističe u saopštenju da su građani jasno pokazali da ne žele političare na protestima, ali da uprkos tome neki političari, ipak, pokušavaju da na ulici steknu ono što ne mogu na izborima.

"Ali, ne može se do parlamenta preko ulice, ni nasiljem, kao što to pokušava poslanik u prethodnom sazivu skupštine Srđan Nogo, niti pokušajima da se čitavi izbori ponište, samo zato što neko nije dobio dovoljno glasova da pređe cenzus, kao što to rade Saša Radulović i Dosta je bilo", kaže Mihajlović.

Takođe, Mihajlović dodaje da su i ovi protesti, kao i mnoge druge situacije do sada, pokazale koliko opozicioni političari, čim vide priliku za sebe, ne prezaju ni od čega, ni od izazivanja haosa, niti od ugrožavanja zdravlja građana, pozivanjem na okupljanja u vreme epidemije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir