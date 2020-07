MINISTAR VULIN: Očekujemo da vlada bude formirana najbrže što se može da bi se presekla politička prepucavanja

BEOGRAD, - Očekujemo da vlada bude formirana najbrže što može da bi se presekla bilo kakva politička prepucavanja, a nezadovoljni funkcioneri SPS ne mogu i da izaberu poziciju vlasti i da idu na proteste, rekao je danas predsednik Pokreta socijalista i ministar odbrane Aleksandar Vulin.

"Narod je rekao da ima najveće poverenje u Aleksandra Vučića i on treba da kaže kako treba da izgleda buduća Vlada Srbije kako bi se nastavila pobednička politika", rekao je on za TV Pink.

Dodao je i da ogromna većina birača SPS podržava Aleksandra Vučića i njegovu politiku, ali da očigledno da postoji deo funkcionera te stranke koji su nezadovoljni.

"Ne znam čime, glasači SPS-a nisu protiv Aleksandra Vučića, nezadovoljstva koja postoje SPS mora da reši unutar sebe", rekao je Vulin i dodao da SPS ne može da ima stav da će im pola funkcionera izaći na protest. Kako je rekao, ne možete izabrati i poziciju vlasti, koja donosi određene privilegije, i da idete na proteste, e to ne postoji.

On je rekao da SNS ima toliko poslanika da mogu sami, bez koalicije, da naprave vladu bez ikoga ali da predsednik Aleksandar Vučić voli da okuplja, saslusa, prihvati različita mišljenja. "Aleksandar Vučić voli da ima što veći broj ljudi koji različito misle, a to je jako dobro, u drugim zemljama i ne očekuje se da neko ko osvoji dvotrećinsku većinu razgovara, nego radi sam i formira vladu", rekao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

