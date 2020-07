ŠAPIĆ: Videćemo da li SNS ima potrebe za koalicijom

"Videćemo da li SNS smatra da ima potrebe da još neko sa njima bude u koaliciji, a posle toga možemo da vidimo da li postoje osnovne tačke oko kojih možemo da se dogovorimo i u kom pravcu bi Srbija trebalo da ide", rekao je Šapić na TV Prva odgovarajući na pitanje da li vidi sebe u novoj Vladi Srbije.

On je ponovio da ga je Vučić juče na konsultacijama informisao o situaciji u regionu, o poziciji Srbije u Evropi, o pregovorima sa Prištinom i planovima u vezi sa korona virusom.

"Ukoliko bismo uspeli da rešimo problem korone, to bi bilo ohrabrujuće, a ukoliko se bude produžilo, to neće biti ohrabrujuće ni za koga", naveo je Šapić i ocenio da je privreda Srbije stabilnija u odnosu na neke druge zemlje.

Naveo je da bi pooštrio mere kako bi se građani zaštitili od virusa, a na pitanje kako bi u toj situaciji rešio proteste, Šapić je ponovio stav da ne bi zabranio demokratske proteste, ali smatra da zdravlje treba da bude na prvom mestu.

Šapić je ponovio da bi zabranio okupljanja u koja spadaju utakmice, kao i koncerte, ali da to ne znači da bi na primer zabranio Beogradsku filharmoniju. To je naveo kao primer, jer su ga, kaže, novinari ranije preneli da bi on zabranio proteste, a zapravo je rekao da bi zabranio okupljanja.

"Protesti jesu jedan vid okupljanja...Ne bih zabranio demokratske proteste, ali u ovoj situaciji zdravlje mora da bude na prvom mestu i može da se sačeka 15, 20 dana", rekao je Šapić.

Kada je reč o prekoračenju ovlašćenja policije, što je jedna od tema u javnosti prethodnih dana, Šapić kaže da treba videti i šta je bio uzrok tome.

