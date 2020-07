ZORANA MIHAJLOVIĆ: Na leđima SNS mnoge stranke godinama parazitiraju

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevine, kaže da će o njenom (eventualnom) novom mandatu u vladi odlučivati stranka i njen predsednik, ali da je ona zadovoljna postignutim rezultatima. U intervjuu za Kurir, Mihajlovićeva navodi da su vladi potrebna nova lica, ali i iskusni ljudi koji znaju da rade svoj posao, kao i da ne veruje u mogućnost da u Nemanjinoj mogu da budu i SPS Ivica Dačić i SPAS Aleksandra Šapića.

Da li vam je SPS prihvatljiv za koalicionog partnera i posle nedavnih događaja kada je deo socijalista bio na protestima i pozivao na njih, a potpredsednik stranke Novica Tončev pozvao čak i na blokadu auto-puta?

- Pitanja o koalicionim partnerima koja sa postavljaju SNS kao da polaze od toga da je naša lista osvojila toliko mesta da nam treba još neko kako bismo sastavili većinu. Da podsetim, lista koju je predvodio Vučić osvojila je na izborima 188 mesta, odnosno tri četvrtine ili 75 odsto poslaničkih mandata! Nova vlada neće se praviti prema tome da li lider SPS Ivica Dačić, ili bilo ko drugi, hoće ili neće da bude deo vlade. Nova vlada Srbije, uverena sam, neće biti sastavljana prema tome koliko će koja stranka dobiti resora, već prema tome ko može, ume i hoće uspešno da odgovori na izazove koji stoje pred Srbijom! A ti izazovi nisu mali, od pitanja Kosova i Metohije, preko svih ekonomskih izazova u vezi sa epidemijom koronavirusa i očuvanja zdravlja naših građana, daljeg pristupanja EU... Mandatara će predložiti Vučić, SNS će odlučiti ko će stranku predstavljati u vladi. To, ali i mnogo drugih ozbiljnih pitanja biće teme za sastavljanje nove vlade, a ne šta radi potpredsednik SPS u Surdulici i koje sve afere ima iza sebe. Time neka se bavi SPS, to je njihov problem. Naši članovi u Surdulici jako dobro sve to znaju i znaju koliko ih dotični godinama ugnjetava i maltretira.

foto: Marina Lopičić

U više navrata ste istakli da u socijaliste, zbog vaše međusobne istorije, nemate poverenja. Kako sada stoje stvari?

- Ništa se nije promenilo, jer naučila sam da u politici stalno treba biti oprezan. Oprez, i da se ne zaboravi kako su se socijalisti ponašali u prethodnim godinama. Mnogo bolje od mene o tome mogu da pričaju oni koji su s njima bili u koalicijama. I nemam dilemu da će uvek neko pokušati da nam, da slikovito kažem, zabije nož u leđa, jer to je nekako u našoj istoriji. Uvek smo obarali one najbolje među nama, one koji se ističu, one koji vrede, koji uče, koji rade. Nikako to da promenimo, kao ni praksu da se, ako nismo dovoljno kvalitetni i uspešni, onda kao pijavica prilepimo za one koji to jesu, jer bilo je i takvih koalicionih saradnika.

Da li je vreme da SNS preseče i razmisli o drugim koalicionim partnerima? Šta vas sprečava da Dačića pošaljete u opoziciju? Da li se to SNS plaši Dačića kao opozicionara?

- Mislim da se mnogo pažnje poklanja SPS. Socijalisti, ili neko drugi, mogu da budu samo jedna karika u stvaranju nove vlade Srbije. Menjaju se vremena, sve postaje složenije, odgovornosti su mnogo veće i svi koji bi da budu deo vladajuće koalicije to moraju da shvate. Prošlo je vreme onog „majke mi, neću ovo da uradim“, ili „časna reč, nisam znao da je ovaj moj to uradio“.

foto: Nemanja Nikolić

Prilikom formiranja prethodnih vlada, kladionice su i vas navodile kao jednog od potencijalnih premijera. Ove godine vas nema. Šta je, po vašem mišljenju, uticalo na to i da li vam je to možda znak za uzbunu?

- Znate, ni ja, ni bilo ko od mojih kolega nismo profesionalni igrači fudbala ili nekog drugog sporta da bi nas birali po kladionicama. Nikada nisam bila, niti ću biti ministarska, potpredsednica vlade ili bilo šta drugo sa kladionica. Klađenje je za mene vrsta poroka, a u životu se ne vodim porocima već znanjem i rezultatima. Tiketi, razni interesi, ljubomora i zavist ne mogu da promene ono što jesam, ne utiču na moje obrazovanje, iskustvo i, na kraju, moje rezultate. Moji rezultati se ne mere u kladionici nego u običnom životu građana: u tome da novim auto-putevima od Beograda do Čačka sada putujemo sat vremena, od Niša do Pirota za 45 minuta, da imamo kompletan Koridor 10, na koji čekamo 35 godina, da imamo nove vozove i nove pruge.

Smatrate li da ste svojim radom i dosadašnjim zalaganjem zaslužili još jedan mandat?

- O tome će odlučivati SNS i njen predsednik, kao i za sve druge. Ta odluka je svakako dvosmerna ulica. Jedino je sigurno, rezultati! Zadovoljna sam onim što su ministarstvo koje vodim i moj tim postigli prethodnih godina.

Vaše stranačke kolege navode da u novoj vladi treba da bude bar 50 odsto novih lica. Slažete li se?

- Ne bih da licitiram s procentima, ali naravno da su nam potrebna nova lica, jer ona donose novu energiju i nove perspektive. Ali nije suština samo biti nov. Potrebni su nam kvalitetni i obrazovani ljudi koji imaju sposobnost da vode tim, da vode ministarstvo, da vode vladu Srbije, na kraju krajeva. Da rade još brže, još bolje i da budu efikasniji od ove vlade. Nemamo mi vremena da se neko uhodava, građani traže rezultate - sad i odmah! Ne mogu da kažem ko će biti u novoj vladi jer to zaista ne znam, ali vrlo dobro vidim šta jeste, a šta nije bilo dobro u ovoj. Svaki resor je važan i svako mora da ima tim koji može da realizuje politiku vlade. Ljude koji nisu uspeli da održe tempo treba menjati, jer ne trpi samo taj resor već građani.

foto: Nemanja Nikolić

Hoće li SNS i prilikom formiranja ove vlade biti darežljiv prema koalicionim partnerima kao i dosad?

- Ko će biti deo vladajuće koalicije videćemo nakon razgovora predsednika Vučića sa svim strankama koje su osvojile mandate u Skupštini. S druge strane, lično smatram da su na leđima Vučića i SNS mnoge druge partije, stranke i strančice godinama samo parazitirale. Nekoliko puta sam ih pozivala, pošto neće da se pojave pred građanima i provere koliku to podršku imaju, a toliko godina su na vlasti, onda bi bilo najpoštenije da se lepo učlane u SNS. Ionako SNS snosi odgovornost za sve njih, pa kad je tako, gospodo, izvolite i učlanite se u SNS! Ali to je moj stav. Opet, znam da se predsednik Vučić dosad uvek rukovodio prevashodno onim što je interes zemlje, a to je okupljanje što većeg broja stranaka oko zajedničkog cilja, a ne onim što je naš stranački interes.

Postoji li mogućnost da u novoj vladi budu i SPS i SPAS?

- Ne verujem u takvu mogućnost. Ali da sačekamo da se završe razgovori predsednika Srbije sa svim strankama i listama.

O dr Dariji Kisić Svi iz kriznog štaba mogu da vode Ministarstvo zdravlja foto: Tanjug/Zoran Žestić Kladionice i analitičari daju velike šanse i dr Dariji Kisić Tepavčević za ministarsko mesto. Šta vi kažete na to? Da li bi se ona snašla u Nemanjinoj? - Verujem da bi svi članovi kriznog štaba za zdravstvo, koji vodi premijerka Ana Brnabić, a koji su iz redova lekara, epidemiologa i stručnjaka, mogli uspešno da vode zdravstveni sistem: i dr Goran Stevanović, i dr Predrag Kon, i dr Mijomir Pelemiš i dr Darija Kisić Tepavčević i svi drugi. Ali ne mogu da ne pomenem da zdravstveni sistem danas u ovom izuzetno teškom vremenu na najbolji mogući način vode Zlatibor Lončar i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. Niko pre nas nije toliko prethodnih godina uložio u zdravstvo. Nikada plate nisu bile veće nego što su danas u zdravstvu. Toliko smo bolnica izgradili, kliničkih centara, kao da su svi zaboravili kako su nam izgledale bolnice pre deset, petnaest godina.

O nasilnim demonstracijama širom zemlje Početak protesta se poklopio s početkom rešavanja problema KiM Proteste ste okarakterisali kao rušenje države. Zašto isključujete mogućnost da je dobar deo naroda nezadovoljan vama i da ne želi SNS na čelu države? - Govorila sam o kontekstu protesta, o vremenu u kome se oni organizuju. A vreme u kome smo imali proteste jeste početak rešavanja našeg najznačajnijeg pitanja - Kosova i Metohije. Takvo je vreme da protesti dovode i do daljeg širenja zaraze kovida 19, da bi potom, zbog sve većeg broja zaraženih, granice sve većeg broja zemalja ostale zatvorene za nas. Videli smo i one političare na protestu koji pokušavaju da iskoriste okupljanje građana, kao i huligane koji, zarad nečijeg interesa, napadaju policiju i ruše po Beogradu, Novom Sadu... što niko normalan ne može da podrži. Kad vidite i taj kontekst, onda je mnogo jasnije čemu demonstracije. Da sam u pravu, govori i to da su posle jasnog ukazivanja, kada smo objasnili o čemu je zapravo reč, protesti jednostavno nestali. Ali, s druge strane, razumem nervozu, pa i strah kod ljudi, jer svako zna nekog ko je zaražen i kome je potrebna pomoć lekara. Razumem i da nije lako gledati prepune bolnice i zato želim da zahvalim svim onim ljudima koji nose maske, drže odstojanje i koji poštuju sve mere kojima pokušavamo da zauzdamo širenje zaraze. Radimo sve što možemo kako bismo se izborili s virusom, a da ne donosimo one najteže odluke. Zato apelujem na sve da budu odgovorni i da veruju da ćemo i ovo zajedno da prebrodimo. Da ne zaboravim, ostaje nam i da razgovaramo sa onima koji nisu zadovoljni, da vidimo šta još treba da uradimo, šta da popravimo, da nalazimo sistemska rešenja.

Kurir.rs/ Razgovarala Katarina Blagović Foto: Ana Paunković

Kurir